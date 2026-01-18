Фики: Брат ми направи много изцепки и ми е тъжно, но е добър. Ще стане мъж и ще улегне

Знам, че е добър човек и ще направи и на мравката път. Вярно е, че през последните години направи много глупости. Това е едно импулсивно младо момче, което иска да се показва, да кара най-бързата кола. Аз винаги съм го съветвал: "Емо, тези неща не са хубави, брат мой, бъди по-скромен, какво се радваш толкова на тази кола, като това е временно, защо го разпространяваш, показността е грозно нещо". А той: "Батко, сега това е модерно, ти не разбираш". С Коцето сбъркаха, но хубавото е, че си признават и си носят последствията". Емрах му обяснил, че бил погрешно разбран. Това разказа Фики Стораро за брат си Емрах пред Мон Дьо по Нова тв. Често го питали как с брат му са толкова различни - той кротък и възпитан, стана любимец в "Като две капки вода", а Емрах се забърка в няколко скандала.

Времето минава, вече има годеница, трябва да се грижи за нея, да създаде хубаво семейство. Утре, като има дете, какво ще му обяснява, че му се замъглява километража? Трябва първо да порасне и да стане мъж, а мъж се става с думата. Специално за него хората са справедливи, не питам защо пишат така за него, но ми става тъжно, защото знам, че има добра и ранима душа, знам, че и той се ранява, но продължава да прави такива изцепки. Но знам, че с времето ще улегне, каза още Фики за брат си.

Крия колко съм чувствителен. Понякога дори от себе си крия колко мога да съм чувствителен. Дали при някоя любовна песен или история на приятел - винаги се стискам да не се разплача и да покажа зад това тяло, което съм градил с години, зад тази мускулатура, какво крехко малко сърце се крие. Когато човек е раним, му пука за всичко около него, което е много важно. Имам благословията да бъда чувствителен музикант, сподели големият син на Тони Стораро. Малко по-късно разказа за дядото, на когото е кръстен, който неотдавна почина от панкреатит. И там показа чувствителността си със сълзи, спомни си, че заедно са пели народна музика и обеща да продължи да прави музика заради него.

Разказа, че повече се харесва сега в 30-те си, отколкото в началото на 20-те си години в началото на кариерата си.

Не съм сигурен, че искам да изпълнявам само поп фолк. По-скоро винаги съм имал раздвоения за стила и дали ще бъда оценен. Правел съм и други песни, което не са били толкова добре оценявани с гледаемост. Имам толкова красиви фолклорни и поп песни, които имат по няколко гледания, а "Щибидидоп" има 40 и няколко млн. гледания, което малко ме обърква, защото все пак правим комерсиална музика. Ако зависеше само от мен, бих пял поп и фолклор и може би само аз щях да си ги слушам, каза Фики.

През май 2025 г. той и Маги Джанаварова направиха обща балада, която към днешна дата има 105 хил. гледания в ютюб.

За съжаление песента не получи този успех като популярни поп-фолк песни и джангъра, който пеем. Защо го пеем? Искат го хората, но стойностната музика е оценявана все по-малко, обясни Фики.

Призна, че го нараняват хората, които не го признават за артист, както и че чете коментари за себе си в интернет.

Ще представя съвсем различна, най-достойната музика, за да бъде харесана от публиката, обеща той за Евровизия, ако бъде избран да представя България.