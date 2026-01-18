Геро: Киното е магия - за разлика от театралния спектакъл, лентата остава

За мен киното е една магия, защото за разлика от театралния спектакъл, лентата остава. Това каза пред Нова тв актьорът Герасим Георгиев - Геро, по повод последния филм, в който участва - "3.0 килограма щастие". Разказа, че поуката от филма е да не съдим околните.

В началото на интервюто водещата го поздрави за наградата, че е влязъл в класация на най-популярни знаменитости. Оказа се обаче, че той не е знаел, но обясни, че известността у нас не е непременно хубаво нещо.

Винаги си под лупа. Личностите, които са на екран, са длъжни да държат баланс и възпитание, но не само това. Българинът обича да гледа как популярният се мъчи и му е кофти. Ама да съм станал миньор, ни актьор. Благодаря, но както и наградите, които се получават в България, са абсолютно безсмислени - статуетки, които редиш на рафта и повече няма да ги видиш, те не значат нищо в България, каза той.