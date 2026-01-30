С "Хамнет" режисьорката Клои Джао ни напомня да обичаме киното и дава заявка за "Оскар"

След "Земя на номади" китайската режисьорка отново разтърсва публиката със силно присъствие

Веднъж на няколко години излиза филм, толкова идеален по всички параметри, че кара мненията на всички кинокритици да съвпаднат, зрителите - да плачат в синхрон, киноакадемията - да изтръпне, а хейтърите да замълчат. Или поне така твърдят някои медии. Според тях Клои Джао е успяла да направи подобно чудо - да спре света за секунда, да ни напомни защо обичаме киното и защо животът ни щеше да е празен без изкуството.

Уилям Шекспир (в ролята - Пол Мескал) преподава латински в Стратфорд, за да помогне на баща си да се оправи с дълговете си. Той пък го смята за безполезен глупчо, защото да си писател, някак не било мъжка работа. На самия Уил му е трудно да се изразява вербално, предпочита да изразява емоциите си главно на хартия.

В Стратфорд той се запознава с Агнес (Джеси Бъкли) - голямата дъщеря в местно семейство, което живее току до гората. Тя спазва заветите на покойната си майка и се занимава с билки, а според някои и с магии, заради което роднините й я определят като негодна да стане нечия съпруга. Логично неудачниците се събират, въпреки съпротивата на двете семейства се женят и им се ражда дъщеря.

Под тежестта на бащинското презрение и мрачната действителност на малкото градче Уил бавно, но сигурно започва да се побърква. Агнес вижда агонията му и го праща в Лондон, където той може да разкрие таланта си и след време да вземе семейството си при себе си.

Междувременно тя забременява втори път, при това с близнаци. Твърди се, че тя е знаела, че ще загуби едното дете, обаче не иска да се примири с това и полага всички усилия да опази и двете живи. Затова непрекъснато отлага преместването в бъкащия от болести (включително чума) Лондон с години. Това разделя все повече двамата съпрузи, но не успява да предотврати неизбежното - Агнес погребва единствения си син Хамнет.

След погребението Шекспир се връща в Лондон, за да довърши главното си произведение - "Хамлет", след което успява да преодолее личната трагедия.

Филмът е базиран на едноименния роман на писателката Меги О'Фаръл и е художествена интерпретация на историята на Агнес и Уилям, в която скромни на брой исторически факти са преплетени с художествена измислица и даже с мистификация.

В крайна сметка се получава филм за това как изкуството се превръща в универсален език, способен да изрази това, което думите понякога не могат.

Режисьорката Клои Чжао допълва разказа с визуална поезия на кадъра, като превръща творбата си в истинско емоционално оръжие за масово поразяване.

Горските пейзажи, земята, която дава живот на всичко наоколо - всичко това е Агнес: нейната женска същност, безграничната всеобхващата й любов и загадъчната й душа. В хладния и влажен английски въздух, полумрака на свещите и хаоса на Лондон се усеща Уил. А в театралните, почти като играчки декорации завинаги остава Хамнет. Кинематографията на Чжао позволява на зрителя да вникне по-дълбоко във всичко това.

Уил в интерпретацията на режисьорката е интровертен, дори малко аутистичен гений. Думите му засядат в гърлото, вербалната комуникация за него е истинско мъчение, но на хартия той може да изложи всичко. С Агнес се разбират на интуитивно равнище. Тя знае какво му е на Уил, преди той изобщо да отвори уста. В същото време на него му е близка дори магьосническата й същност, в любимата той вижда смисъла на живота си.

Драматичните преживявания на героите с хирургическа точност хващат зрителя за гърлото и благодарение на феноменалните актьорски интерпретации. В погледите, разменяни между Бъкли и Мескал, прескачат такива искри, че според някои критици биха могли да осигурят на Великобритания електричество за месец напред.

За да превъплъти Агнес на екрана, Бъкли се потапя в най-дълбоката бездна на човешката същност, където рядко е стъпвал човешки крак, и ни развежда из най-тайните кътчета на душата на героинята си. В същото време Уил на Мескал се получава толкова натурален, че сякаш ролята е неотделима от реалния исторически образ на самия Шекспир.

Мъките на драматурга не се интерпретирани в романтичен план, а се раждат от неговата сложна натура, която се опитва да намери общ език с обкръжаващия я свят. И както отбелязват някои критици, ако най-високата точка на актьорското майсторство е Еверест, то тези двамата вече са забили знамената си на върха.