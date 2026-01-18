Вадят на търг инструменти и ръкописи на „Бийтълс“, „Нирвана“ и „Пинк Флойд“

Легендарни музикални инструменти, ръкописи и исторически спортни сувенири ще бъдат предложени на търг през март на голям търг в аукционната къща „Кристис" в Ню Йорк, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

На търга ще бъдат предложени няколкостотин предмета от колекцията на Джим Ърсей, считана за една от най-значимите частни колекции от този вид в света. Джим Ърсей, американски милиардер, бизнесмен, филантроп и дългогодишен собственик на отбора Indianapolis Colts от Националната футболна лига на САЩ (NFL), почина миналата година.

В центъра на продажбата са емблематични инструменти от историята на рока. Може би най-голямата атракция е китарата Fender Mustang от 1966 г., която някога е принадлежала на фронтмена на „Нирвана" Кърт Кобейн. Кобейн свири на китарата в албумите Nevermind и In Utero, като тя се появява и в музикалния клип към Smells Like Teen Spirit, който се превърна в химн на младежката култура от началото на 90-те години. „Кристис" очаква оферти до 5 милиона щатски долара.

Черната Fender Stratocaster, използвана от китариста на „Пинк Флойд" Дейвид Гилмор, която помогна за формирането на характерния звук на групата, се очаква да достигне цена до 4 милиона долара.

Други акценти включват тромпет, принадлежал на Майлс Дейвис, саксофон, принадлежал на Джон Колтрейн, и наметало, носено от „Кръстника на соула" Джеймс Браун.

Ръкописът на песента на Боб Дилън The Times They Are A-Changin може да бъде продаден за няколкостотин хиляди долара. Бас барабанът, използван от Ринго Стар по време на историческото участие на „Бийтълс" в The Ed Sullivan Show в САЩ през 1964 г., може да достигне цена от около 2 милиона долара.

В аукциона са включени и първият барабан Ludwig на Ринго Стар, китари, на които са свирили Джон Ленън и Джордж Харисън, ръчно написана чернова на Hey Jude на Пол Маккартни и клетвена декларация, документираща разпадането на „Бийтълс".

Аукционът ще се проведе в четири етапа от 3 до 17 март, както на място в Ню Йорк, така и онлайн.

Според „Кристис" част от приходите ще бъдат дарени за благотворителни цели. Избрани предмети от продажбата ще бъдат изложени публично в централата на аукционната къща в Лондон до четвъртък.

Продажбата обхваща също литература, спорт и история на киното. Най-ценният литературен предмет е оригиналният машинописен текст на романа „По пътя" на Джак Керуак. „Кристис" очаква оферти до 5 милиона долара. Изключителен спортен предмет е шампионският пояс в тежка категория на WBC, спечелен от Мохамед Али през 1974 г. след победата му над Джордж Форман в Rumble in the Jungle, с приблизителна стойност до 4 милиона долара.

Сред филмовите предмети са ръчно написаният сценарий на Силвестър Сталоун за „Роки" и чифт очила, носени от Майк Майърс в първия филм за Остин Пауърс.