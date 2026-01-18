ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция конфискува почти 3 милиона хапчета в борбат...

Илиана Раева с нежно послание за имения ден на Наско Сираков

Илиана Раева и Наско Сираков. Снимка: Инстаграм Илиана Раева

Илина Раева отправи нежно послание към любимия си Наско Сираков на имения му ден днес. Тя показа и снимка, на която целува Наско. Ето какво пише председателят на федерацията по художествена гимнастика:

"ЧИД на моето момче! Да е жив, здрав, все така силен, можещ, грижовен, да е благословен и осъществен! Св. Атанас да го закриля винаги. p.s. Св. Атанас означава Безсмъртен!🕊️ Честито на всички, които носят името на Бесмъртния св. Атанас!"

Илиана Раева и Наско Сираков. Снимка: Инстаграм Илиана Раева

ЧИД на моето момче! Да е жив, здрав, все така силен, можещ, грижовен, да е благословен и осъществен! Св. Атанас да го...

Публикувахте от Iliana Raeva в Неделя, 18 януари 2026 г.

