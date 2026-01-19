“Фондацията” на шест континента - изнесе концерт в Аржентина

“Прелетяхме 15 000 км и сме тук” - така Дони показа, че музикантите от рок рупата “Фондацията” са пристигнали в Аржентина. Шеговито той написа: “Фондацията на шест континента”. Заедно с още 5 местни групи те изнесоха концерт в Берисо в провинцията Буенос Айрес. Музикантите пяха в сградата на българското културно дружество “Иван Вазов” и това е първият български рок концерт в Южна Америка.

Рок групата ще гостува и в бразилския град Сао Пауло, където ще изнесе концерт на 24 януари в Музея на имиграцията.