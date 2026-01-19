Аня Пенчева на гости на Зуека в Испания

Актрисата Аня Пенчева е на гости на колегата си Васил Василев-Зуека в Испания. Двамата пуснаха снимка в социалните мрежи. При Зуека, който от три години живее в испанското градче Алтея, често се отбиват гости.

Актрисата обаче трябва да се връща в България, защото ѝ предстои турне със спектакъла “Код жълто”, в който си партнира с Весела Бабинова, Анелия Луцинова и звездата от новия сериал “Мамник” Екатерина Лазаревска. Четирите ще излязат на сцена в София, Шумен, Стара Загора, Сливен и Ямбол до края на януари.