След присъдата за лъжесвидетелстване Онур от "1001 нощ" отново на екран - в ролята на бизнесмен в нов сериал

Турският актьор, станал любимец на българските зрители - Халит Ергенч, се завръща на екран. Известен с емблематичните си роли на Онур в "1001 нощ" и султан Сюлейман във "Великолепният век", сега влиза в образа на успешен бизнесмен в премиерния сериал "Падението на краля". Епизодите ще се излъчват от утре по "Би Ти Ви Стори".

Ергенч е в образа на Кенан Баран, известен като „Краля", който е успешен бизнесмен, който на пръв поглед има всичко, за което е мечтал – богатство, престиж, влияние и перфектна съпруга в лицето на преданата Хандан. Безкрайните изневери на Кенан тласкат Хандан до ръба, карайки я да постави под съмнение не само чувствата си, но и собствената си стойност като жена. А когато Кенан прекрачва границата с поредното си предателство – и то с най-близката ѝ приятелка, тя е принудена най-сетне да се изправи срещу него.

Сюжетът се заплита, когато Кенан внезапно започва да губи почва под краката си. Недосегаемият „крал" се оказва уязвим, изправен пред чувства и емоции, които този път не може да подчини. Междувременно в живота му се появява сервитьорката Фади – уверена и трудолюбива дама от скромно семейство, която балансира между следването и работата.

„Падението на краля" е адаптиран по книгата „Когато короната падне" на психиатърката Гюлсерен Будайъджъоолу, чиито бестселъри са послужили за основа и на други тотални хитове като „Златно момче", „Завинаги" и „Денят, в който си роден, е твоята съдба". Халит Ергенч в образа на успешен бизнесмен в премиерния сериал "Падението на краля".

Миналата година Халит Ергенч, бе осъден на една година и 10 месеца затвор за лъжесвидетелстване. Присъдата е във връзка с показанията, които актьорът е дал по време на разследване на протестите в парка "Гези" в Истанбул през 2013 г. Първоначално Ергенч получи две години и три месеца затвор, но присъдата му беше намалена заради сътрудничеството с разследващите служители. Тъй като актьорът няма криминално досие, присъдата му е условна и не влезе в затвора.