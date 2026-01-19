Доли Партън: Възрастта е само едно число

Възрастта е само едно число. Да, навършвам 80 години, но не се чувствам много по-различно отколкото, когато бях на 40, казва Доли Партън пред изданието „Клоузър”.

„Чувствам се добре…, не мисля много за възрастта си“, допълва певицата, обявена за „Кралицата на кънтри музиката”.

„Нямам време да остарявам. Нямам време да се замислям за това. Не мисля за такива неща“, каза тя и пред "Бизнес инсайдър" през ноември м.г.

Доли Партън е родена на 19 януари 1946 г. в планинското градче Питман сентър, Севиър каунти, щата Тенеси. Тя е четвъртото от общо 12 деца в бедно фермерско семейство. Още от малка проявява интерес към музиката, като научава църковни песни и традиционни за района балади от майка си. „Всичките й роднини бяха много музикални, така че винаги бях заобиколена от хора, които свиреха и пееха”, разказва Партън пред сп. „Пийпъл” през 2020 г., съобщи БТА.

Доли Партън започва да се изявява на сцената едва 10-годишна - пее и свири на китара в радио и телевизионни предавания в Ноксвил, щата Тенеси. Веднага след като завършва гимназия през 1964 г., заминава за Нашвил, за да гради кариера.

Запознанството й с кънтри изпълнителя Портър Уогънър се оказва ключово за бъдещото развитие на Доли Партън в музикалната индустрия. С многократните си участия в телевизионното шоу на Уогънър, Партън привлича вниманието не само на публиката, но и на музикалните продуценти. Доли Партън се превръща в една от най-популярните кънтри певици. Освен изпълнителка, тя пише текстовете на някои от песните си. Изявява се и като актриса.

Сред хитовете на Доли Партър са Jolene, I Will Always Love You, Coat of Many Colors, включени в нейните над 50 студийни албума, които й носят 11 награди „Грами“ през годините. Освен в музикалната индустрия, тя се изявява и в киното, като сред филмите с нейно участие са „От 9 до 5" (1980), "Най-хубавият малък публичен дом в Тексас" (1982), "Изкуствен диамант" (1984), "Стоманени магнолии" (1989), "Селяндури в Бевърли Хилс" (1993), "Франк Макклъски" (2002), "Мис таен агент 2: Въоръжена и прекрасна" (2005), "Радостен шум" (2012) и др.

Доли Партън е въведена в Залата на славата на кънтри музиката през 1999 г. и в Залата на славата на композиторите - през 2001 г. През 2011 г. получава награда за цялостно творчество от Националната звукозаписна академия на САЩ. Същата година Библиотеката на Конгреса на САЩ добавя песента ѝ Coat of Many Colors в Националния звукозаписен регистър - списък с аудиозаписи, считани за „културно, исторически или естетически значими“. В края на 2025 г. певицата беше удостоена от Управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука в Лос Анджелис с хуманитарната награда „Джийн Хершолт“ за десетилетията си благотворителна дейност. Доли Партън има две номинации за награди „Оскар“ - за най-добра оригинална песен през 1981 г. за 9 to 5 и за Travelin' Thru през 2006 г.

Кънтри звездата е участвала в риалити формати и в други телевизионни програми. Тя има и добър бизнес нюх, тъй като паралелно с творчеството си успешно развива имението Долиуд в родното й място. Партън е ангажирана с многобройни благотворителни инициативи.

Сред големите загуби в живота на Партън е тази на съпруга й Карл Дийн, с когото бяха семейство почти шест десетилетия. През март 2025 г. той почина на 82-годишна възраст след дълго боледуване. В негова памет певицата написа и изпя песента If You Hadn't Been There.

Двамата съпрузи ревниво пазеха личния си живот. „Много хора смятат, че няма Карл Дийн, че той е просто измислица, за да държа мъжете настрана от мен", казва Доли Партън през 1984 г. пред Асошиейтед прес. Женят се през 1966 г., след като се запознават пред обществена пералня в Нашвил. Карл Дийн е бизнесмен и опора на съпругата си повече от половин век.

В юбилейната за Партън година предстои на бродуейска сцена да бъде представен и мюзикълът Dolly: A True Original Musical, посветен на звездата на кънтри музиката. „Гледала съм го много пъти. Всеки път плача на местата, където се говори за Карл. Това е емоционално, но ми харесва… Това е невероятно шоу и истинско преживяване за мен да погледна назад към живота си по този начин”, казва тя. „Винаги съм искала да превърна живота си в мюзикъл. Като растях, мечтата ми беше да стана звезда, да пиша песни и хората да ги обичат. Реших, че е време да пренеса историята си на сцената, вместо да чакам някой друг да го направи, когато ме няма. За мен е важно да разкажа истинската история, а не някой друг да даде своята версия за нея“, допълва певицата.

За 80-ата си годишнина певицата пусна нова версия на хита си Light of a Clear Blue Morning. Първоначално издадена през 1977 г., тази песен се възражда благодарение на изпълнението на Партън и на цяла плеяда от холивудски звезди. Към Партън се присъединиха Лайни Уилсън, Реба Макинтайър и Куин Латифа, както и поп звездата Майли Сайръс, съобщи „Венити феър”.

„Написах Light of a Clear Blue Morning в период, когато търсех надежда, и 50 години по-късно това послание все още ми се струва толкова вярно. Докато празнувам 80-ия си рожден ден, тази нова версия е моят начин да използвам това, с което съм благословена, за да просияя малко светлина напред, особено като я споделя с някои наистина невероятни жени“, казва Доли Партън в разпространено изявление. Присъствието на Майли Сайръс не е случайно - тя е кръщелница на Доли Партън. Когато Майли се ражда, баща й Били Рей Сайръс, близък приятел на Партън, й предлага да стане кръстница на дъщеря му. Сайръс, която е на 33 години, не крие влиянието на кръстницата си върху кариерата си, като през годините имат няколко съвместните проекта.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий пък обяви 19 януари 2026 г. за „Ден на Доли Партън в Тенеси", за да почете 80-ия рожден ден на иконата на кънтри музиката, писаха американски медии. "Кариерата на Доли Партън е неразривно свързана с музиката, културата и богатата история на Тенеси“, заяви той. „Нейният талант и щедрост са оказали трайно влияние върху света и е уместно да почетем 80-ия й рожден ден, като отпразнуваме нейното забележително наследство и отдаденост към щата на доброволците.“

Губернаторът подчертава ангажимента на Партън към обществено полезните инициативи и филантропията. Чрез фондацията си „Долиуд“ и библиотеката „Имаджинейшън“ тя е помогнала за предоставянето на стотици милиони безплатни книги на деца по целия свят. Доли Партън започва програмата за безплатни книги, за да помогне на децата от родния си град в окръг Севиър. В момента инициативата обхваща пет държави и според данни всеки месец раздава над 2 милиона безплатни книги, подходящи за възрастта на децата по целия свят.

Макар и на 80 години, Доли Партън няма намерение да спира с многобройните си дейности. „Обичам да съм заета и да работя колкото мога“, обяснява тя пред „Клоузър". „Дали ще се пенсионирам на 80 години? Отговорът е не, защото все още обичам това, което правя. Все още имам мечти, които искам да осъществя“.

В края на септември Партън отложи планирани изяви в Лас Вегас заради здравословни проблеми, но без да уточнява какви са те. В изявление, публикувано в нейните профили в социалните мрежи, певицата обясни, че няма да има достатъчно време за репетиции за шестте концерта, които бяха насрочени за декември. „Просто ми трябва малко време, за да подготвя шоуто“, написа тя, като обяви новите дати за септември 2026 г.