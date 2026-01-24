Свети Валентин на промоция от Тръмп - чашите на президента за $ 295, и луксозни халати в пакетa

Американският лидер обаче не просто продава артикули с лика си, с триковете на политически предприемач той прави феновете си видими и поддържа тръпката на избирателя

Промоция за Свети Валентин - две чаши за вино с надпис ТРЪМП са намалени на близо 300 щатски долара от 460, като комплектът за двойки включва и два луксозни халата. Това предлага в навечерието на Деня на влюбените онлайн магазинът на президента Доналд Тръмп. Продукти от онлайн магазина на Тръмп

За 14 февруари американец може да подари на любимата си и сребърно колие на стойност 500 долара. “Червено, бяло и синьо се обединяват! Клъстер от кристални звезди Swarovski е изискан начин да отпразнувате любовта си към Америка. Произведено в Америка от благородни метали и блясъка на Swarovski, това колие е лимитирана серия, предопределена да се превърне в любимото ви колие!”, описват продукта от магазина на Тръмп. Продукти от онлайн магазина на Тръмп

От уебсайта привържениците му могат да си поръчат и тонколона с образа на президента срещу 32 щатски долара.

За съжаление на феновете му по света, стоките на Тръмп имат доставка единствено в САЩ.

“Аз не съм политик, аз съм бизнесмен”,

заявава многократно през 2015 г., при първата си кандидатпрезидентска кампания лидерът на САЩ. Общоизвестен факт е, че преди да се заеме с политиката, Доналд Тръмп е прочут предприемач, собственик на голям брой фирми и имоти, чието име носи и една от най-известните сгради в Ню Йорк - Тръмп Тауър. Освен че продължава да развива имотния си бизнес, който е наследил от баща си, Доналд притежава още фирми. Сред тях е и “Тръмп Медия и Технолоджи Груп”, която след сливането си с финансовата DWAC започна да навлиза в технологичния сектор, включително в сферата на енергийните иновации.

Освен множество имоти притежава винарна, голф курорти, социална мрежа. А първият си онлайн магазин - вече като политик, Доналд Тръмп отваря в предизборната кампания през 2015 г.

Президентът сега

има два бутиказа онлайн търговия

с брандирани стоки - единият луксозен, другият по-достъпен.

Магазинът изигрива своята роля за успеха му на изборите - в него се продава известната в Щатите червена шапка МАГА (съкращение от девиза, с който Тръмп спечели изборите: “Направете Америка велика отново”). Президентът влиза в рутината на избирателите си с достъпни порцеланови чаши, със значки и шапки, а 2 години по-късно създава втория по-луксозен онлайн бутик. Там вече продава и дрехи с цени от 50 до 550 долара, като тук са включени например и колекции от облекла за любимия му голф.

Всъщност с магазините си американският президент

не продава, а купува

Чрез брандираните стоки той прави привържениците си видими, а това подсилва впечатлението, че са много. Така бе изградена голяма част от предизборната кампания още преди първия мандат на Тръмп.

За ярките популистки изказвания като това, че ще спре войната в Украйна за 24 часа, са нужни видими хора, които го подкрепят и валидират, коментират и мнозина световни политически анализатори.

Той изгражда фен база, която поддържа образа му, и се отличава с брандираните шапки и шалове. Това допълнително подсилва огромното разделение в американското общество на яростни привърженици на президентската фигура и на също толкова яростни отрицатели на репубиканеца и цялата му спорна в много отношения вътрешна и външна политика.

Но без особено да се впряга какво говорят опонентите му, Тръмп, който многократно се обявява за цензуриран в социалните мрежи, се грижи за електората си.

След като страниците му във фейсбук и туитър бяха свалени през 2021 г. заради разпространение на дезинформация и “подстрекаване на насилие”, Тръмп създаде и социална мрежа - Truth (на български “Истина”), където поддържа общността си. Президентът има повече от 11 милиона последователи там, т.е. потребителите на социалната мрежа са поне толкова.

И понеже бизнесът и политиката при него постоянно се преплитат, в началото на миналата година предприемачът президент

пусна в продажба и шапка с надпис “Тръмп 2028”, въпреки че американската конституция не позволява трети мандат