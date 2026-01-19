Лепа Брена за двете срещи с Ванга: На първата краката ми се подкосиха, на втората - вече без страх

Певицата Лепа Брена неведнъж е разказвала за срещата си с Баба Ванга, която ѝ предсказала кариерата, създаването на музикалната компания „Гранд продукция" и брака ѝ с „мъж в бяла униформа". Сега тя обяви, че при нея е отивал и диктаторът Адолф Хитлер, коментират сръбски и хърватски издания.

„През 1989 г. бях на турне в България. Ванга беше под държавна закрила. До нея се стигаше, след като платиш на държавата 30 долара, а после те вписваха в списък – имаше палатки и дълги опашки. При нея са идвали Хитлер и много президенти за предсказания. Бях уплашена, не съм склонна към такива неща – харесвам хороскопи, гледане на кафе или карти, а това беше нещо съвсем различно", разказа Брена пред bTV и признава, че първоначално е била скептична.

Тя описва и ритуала със захарта, който е трябвало да спази преди срещата.

„Не вярвах в това. Спах със захар при Ванга, защото тя поемала моя живот и бъдеще. Не мигнах цяла нощ. Взех три пакетчета захар и непрекъснато проверявах дали не съм ги разсипала. Когато отидох, тя каза: „Ти ли си Лепа Брена?". Краката ми се подкосиха – жената е сляпа, а ме позна. После добави: „Преди пет години съм написала, че ще дойдеш", споделя певицата.

Брена разказва, че след тази среща възприятието ѝ за живота се е променило.

„Мислех, че сама изграждам живота си, а след нея разбрах, че всичко, което правя, е моя съдба и карма. Тя беше сляпа, но ясновидка. Каза ми, че ще отворя къща, сграда, че много хора ще работят с мен и ще пеят – това е „Гранд продукция". Предсказа, че ще се омъжа за мъж в бяла униформа, че ще раждам само синове, че мога да имам десет деца и всички ще са момчета, а дъщеря никога няма да имам", споделя Лепа Брена.

Пророчицата я поканила да я посети отново през септември на следващата година.

„Казах ѝ, че планирам да се пенсионирам, да не виждам никого и да си почина една година, защото съм много уморена. Тя се засмя. Каза ми, че в зряла възраст ще започна работа, която никога не съм вършила, че ще я обичам и ще бъда успешна. „Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена, никога няма да правиш пауза и ще работиш", това ми каза", споделя Лепа.

Скоро след това Брена се запознава със Слободан Живоинович („Боба"), като всеки от тях е зает със своята кариера.

Исках да пътувам и да се забавлявам – ако съм направила нещо, то ще остане. Следващата година почивах в Опатия и чаках Боба да се върне от Скандинавия. Тогава ми се обади Радослав „Рака" Маринович и ме помоли да го изслушам. Попита ме дали един месец почивка ми е достатъчен и ми каза, че преди шест месеца е договорил турне в България, но не е посмял да ми каже и да го откаже, защото има подписан договор и неустойки. А Баба Ванга ми беше казала, че следващата година през септември задължително трябва да отида при нея. Тя наистина имаше дарба – сляпа, а виждаше бъдещето ти. Разказа целия ми живот", заявява Лепа Брена.

Певицата разкрива и подробности за втората си среща с пророчицата.

„На 1 септември се качих в автобус с 35 души от бенда и отидохме директно за София. Казах, че отивам при нея и вече не се страхувам – това не беше шега. Втория път ми каза, че моята съдба и карма са да свързвам хората с песни, че ще бъда дълголетна, че ще работя дълго и винаги ще бъда Лепа Брена", споделя тя в подкаста „Восткаст".