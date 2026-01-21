Вестник 20 г. следи и подслушва звезди - в съда ще го доказват принц Хари и топадвокат

Започна мегаделото за незаконно събиране на информация. Сред ищците са още Елизабет Хърли и Елтън Джон

Принц Хари се върна в Англия, за да оглави бунта на група публични личности срещу най-големия британски вестник “Дейли мейл”. По-малкият син на британския крал Чарлз III води съдебно дело срещу компанията “Асошиейтед нюзпейпърс”, издаваща таблоида, за незаконно събиране на информация. Ишци по делото са още шестима души, сред които легендарният певец Елтън Джон и актрисата и модел Елизабет Хърли.

Процесът започна в понеделник във Висшия съд в Лондон, като 41-годишният Хари се включи в него от първата му минута. Той обаче не говори пред съда, а само

слушаше встъпителната реч на адвоката си Дейвид Шерборн

Изтъкнатият юрист каза, че предполагаемите незаконни дейности са продължили поне две десетилетия, като те са се изразявали в хакване на мобилни телефони, използване на частни детективи за следене и придобиване на лична информация чрез измама, включително финансови и медицински данни. По думите му, макар и да отрича, “Асошиейтед нюзпейпърс” е знаела, че има “скелети в гардероба”. Причината - компанията е правила разследване за използване на телефонно хакване от свои журналисти между 2003 и 2005 г., когато е открила, че тази технология стои зад пикантни новини за популярни личности. Освен това е

предприела масово унищожаване на имейли,

които биха я уличили в незаконна дейност. А и съществували документи, че е платила близо 3 млн. паунда на различни детективски компании за съвместна работа.

Защитата на Хари твърди, че има поне 14 статии за него, които са създадени чрез незаконно събрана информация, включително използване на частни детективи. Те са били публикувани между 2001 и 2013 г. Според принца

в някои от тях се тиражирали лични разговори с брат му Уилям,

дори такива за смъртта на майка им принцеса Даяна в автомобилната катастрофа. Други пък се отнасяли за неговата първа сериозна приятелка Челси Дейви и са съдържали събрани незаконно данни за полет до Южна Африка, включително номера на мястото, на което тя ще лети.

“Асошиейтед нюзпейпърс” отхвърля всички твърдения за използване на незаконна информация и правният ѝ екип се готви да обори с легитимни обяснения всички спорни статии. Той настоява и за отхвърляне на някои от твърденията на Хари, тъй като е изтекъл 20-годишен срок на давност.

Принцът, който винаги е имал трудни отношения с таблоидите, обаче реши да търси правата си по съдебен път чак след като напусна британското кралско семейство през 2020 г. и се премести да живее със семейството си в САЩ. Той е убеден, че именно гонещите сензация вестници са виновни за трагичната смърт на майка му в автомобилната катастрофа през 1997 г., докато е преследвана от папараци в Париж. Както и че се отнасят несправедливо към съпругата му Меган. Съдия вече постанови през 2021 г., че неделното издание на “Дейли мейл” е нарушило неприкосновеността на личния живот на херцогинята, публикувайки откъс от нейно писмо до баща ѝ Томас Маркъл, с когото тя спря да общува преди сватбата си с Хари. През 2023 г. самият принц стана първият член на кралското семейство, дал показания в съда от повече от 130 години. Той свидетелства по дело за поверителност срещу издателя на “Мирър”. Съдията тогава постанови, че вестникът е хакнал неговия телефон, и му присъди 140 600 паунда обезщетение. Миналата година подобен иск имаше и срещу издателя на таблоида “Сън”, но той бе решен с извънсъдебно споразумение за неразкрита сума. Според медийни съобщения става дума за 10 млн. паунда.

Сега обаче и юристи, и медийни анализатори твърдят, че залогът е много по-голям. Обединявайки се в иска си с други засегнати популярни личности, Хари не само се опитва да потърси отговорност от хора на ръководни длъжности в медиите, но и да предизвика действия за налагане на по-високи стандарти в пресата.

Твърди се, че той бил убеден да предприеме подобен ход от адвокат Дейвид Шерборн, докато били на почивка във вилата на Елтън Джон във Франция. Легендарният певец също решил да се включи в иска заедно със съпруга си Дейвид Фърниш. Двамата обаче не присъстваха в съдебната зала. Смята се, че заради влошеното зрение на музиканта са избрали да свидетелстват писмено. От прочетена в съда тяхна декларация стана ясно, че те са “ужасени” как близки приятели са използвани срещу тях за събиране на информация. Те обвиняват “Дейли мейл” в “кражба” на акта за раждане на сина им Закари още преди самите те да са успели да го видят. Адвокат на вестника обаче нарече твърденията на двойката “напълно безпочвени и неподкрепени от доказателства”.

Очаква се - вероятно в четвъртък, Хари да говори лично в съдебната зала

В мемоарите си “Резервният” той твърди, че една от причините за влошените отношения с баща му и брат му е неспособността им да разкрият предполагаеми нарушения от страна на журналистите. Крал Чарлз III и престолонаследникът принц Уилям никога не са коментирали публично този въпрос. И докато Хари води битка във Висшия съд в Лондон, двамата имат официални ангажименти в Шотландия. Така че не се очаква да го подкрепят и индиректно със среща, докато се намира в британската столица.