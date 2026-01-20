Кание Уест и Бианка в Маями? Не, Азис и Атижа

Преслава от Тайланд: микрофонът е в почивка, Павел Иванов - на черен плаж в Бали
Разходка по улиците на Маями, докато хората около нас снимат и пищят: Кание Уест и Бианка Ченсори. Истината е, че дори на Оушън Драйв хората не бяха виждали всичко. Не Кание Уест, а българският певец Азис и приятелката му и колежка Атижа предизвикват оживлението в Маями, след като тя позира полугола до него. По подобен начин и Кание Уест излезе с любимата си преди година на връчването на музикалните награди “Грами”.
Вече три седмици Азис е в Щатите заедно с Атижа, позната от участието си в “Биг Брадър” през 2024 г., и често пуска клипове и снимки оттам в социалните мрежи. Под един от последните кадри от плажа на Маями дори си направи равносметка: Моят свят са приятелите ми! На 50 г. (певецът е на 47 - б.а.) го осъзнавам още по-силно.
Докато у нас температурите стигат до минус 13 градуса (в Кнежа), българските знаменитости по традиция са по топлите страни през януари. За хората на изкуството е разбираемо, защото това е месецът, в който обикновено почиват след коледните и новогодишните празници и преди началото на новия сезон.
Микрофонът е в почивка. Мама е заета да бъде само моя. С този текст под снимка, на която е с дъщеря си, Преслава показа в социалните мрежи, че е в Тайланд. Сподели и клипче, в което се вижда как се пази от слънцето там. Певицата често публикува хумористични видеа и снимки с компанията си от своите ваканции. Дни по-късно тя пусна кадри с дъщеря си от Carnaval Magic в Пукет. Известният карнавал е с цели девет световни рекорда на “Гинес”.
Също на море, но на черен плаж в Бали е актьорът Павел Иванов. В социалните мрежи се вижда как се е снимал със слон и до водопад - задължителни спирки за туристите в Индонезия. Но дори и на почивка актьорът спортува и се старае да поддържа форма, бягайки по плажа. Показва го и със снимки от красиви басейни. Павел Иванов, станал известен с участието си в сериала “Татковци” и с ролята си на Гунди във филма за футболната ни легенда, споделя само свои кадри - очевидно държи да запази преживяването лично.