Съпрузи разбират, че са брат и сестра, решават да останат заедно

Жена, която дълги години търсела изчезналата си майка, била шокирана, когато открила, че без да знае, се е омъжила за собствения си брат, пише "Мирър".

Бразилците Адриана и съпругът ѝ Леандро са заедно от около 19 години и имат дъщеря. Двамата, които предпочели да не разкриват фамилните имена и лицата си, през целия си живот се опитвали да открият своите майки – и двете на име Мария, които ги изоставили още като бебета.

Никой от тях не е подозирал, че майките, които търсят, може да се окажат една и съща жена.

Адриана, която работела в сферата на козметиката, не била виждала майка си, откакто била на 1 годинка и я отгледал баща й.

Леандро, шофьор на камион, израснал с мащеха си и знаел, че биологичната му майка го е напуснала в родния му град Сао Пауло, когато бил на осем години.

Той останал в града, а Адриана заминала да работи като домашна помощница, омъжила се за 15 години и имала три деца.

Двамата се срещнали за първи път преди повече от две десетилетия, след като бракът на Адриана приключил и тя се върнала в Сао Пауло. Бързо се влюбили и започнали да живеят заедно.

Решена да открие майка си, през 2014 г. Адриана потърсила помощ от местна радиостанция.

В края на предаването на Radio Globo „Сега е моментът", което се занимава с издирване на изгубени роднини, майка й разкрила, че има и син на име Леандро, който не знае нищо за нея.

Когато разбрала, че съпругът ѝ всъщност е нейният брат, съкрушената Адриана казала: „Не мога да повярвам на това, което ми казвате. Леандро е моят съпруг." Тя добавила: „Страх ме е да се прибера вкъщи и да разбера, че Леандро вече не ме иска. Обичам го толкова много."

Двойката преживяла т.нар. генетично сексуално привличане (GSA). То се появява между двама възрастни, разделени в ранните си години на развитие, които се срещат отново като зрели хора.

Адриана и Леандро, които според информацията никога не са сключвали официален брак, заявили пред радиото, че ще останат заедно въпреки ужасяващото разкритие, че са брат и сестра.

Адриана казала: „Само смъртта може да ни раздели. Всичко това се случи, защото Бог така е пожелал.

Разбира се, ако знаехме истината по-рано, всичко щеше да е различно, но ние не знаехме и се влюбихме. Мислехме, че е странно, че и двете ни майки се казват Мария, но това е много често име и го приехме като съвпадение. В началото бяхме напълно сломени, но направихме семейна среща и казахме на всички, че ще останем съпруг и съпруга, независимо какво мислят хората. Имаме толкова много планове заедно. Нищо няма да ни раздели."

Двойката заявила, че не обвинява майка си за това, че ги е изоставила. Вече са разговаряли с нея няколко пъти и планират скоро да се срещнат.