В сърцето на София, на 29-ия етаж в Grand Hotel Millennium Sofia, Ozone Skybar & Lounge е мястото, където гледката и вкусът се срещат в едно изключително изживяване. Най-високият бар в столицата, разкрива панорамна гледка и се превръща в сцена за модерни вечери и романтични залези. Зад тази емблематична атмосфера стои и ново меню, което изненадва с авторски почерк и усещане за модерна гастрономия, която допълва преживяването над облаците.

Новото меню на Ozone Skybar & Lounge, създадено от шеф Владимир Христов и неговия екип, представя селекция от изискани кулинарни изкушения, създадени за споделяне и наслада. Всяко ястие е замислено като история, която естествено се вписва в атмосферата на бара и допълва коктейлите, музиката и гледката над града. Менюто предлага балансирана селекция от предложения за споделяне, поднесени с внимание към детайла и с фокус върху качествени продукти и интересни текстури. Ще откриете акценти от различни кътчета на света, поднесени с артистичен усет и внимание към детайла. Сред първите вкусови акценти са чушките падрон, както и страчателата с трюфел – кремообразна, деликатна и създадена да бъде споделена. Аранчини с чоризо и моцарела или дубайските тигрови скариди, които задават по-смел ритъм и носят усещане за лукс и екзотика. Суши селекцията допълва картината с модерни урамаки ролца като Ozone roll или TenShi roll, създадени на място от нашите сушисти, които превръщат всяко ролце в малко произведение на изкуството. Финалът е лек, ефирен и запомнящ се с „Карамелен облак“ – десерт, в който карамеленият мус, пеканът, бадемовото сабле и шоколадовият ганаш се преливат в балансирана и деликатна сладост, създадена да остане в спомените. Това е меню, което не налага правила, а кани към споделяне, експериментиране и разговори.

Всеки четвъртък, петък и събота Ozone Skybar & Lounge се превръща в едно от най-атрактивните места в София за нощен живот и модерни събития с DJ сетове, тематични вечери и специални партита под звездите. Коктейлите, храната и музиката създават идеалната комбинация за вечер, прекарана над града, с гледка, която буквално ви поставя високо над облаците.

Ястията задават темпото на вечерта, a коктейлите поддържат ритъма с изненадващи комбинации и неповторим характер. Всеки коктейл тук е настроение, от първата глътка до последния послевкус. Миксолозите на бара умело съчетават класически техники с иновативни подходи, създавайки напитки, които не просто допълват менюто, а надграждат цялостното преживяване. Представете си „Feel Everything“ – комбинация от шафранов джин, италиански вермут, Кампари, сироп от солен карамел и карамелени пуканки. Коктейл, в който контрастите се срещат с хармония и създават дълбоко, запомнящо се преживяване. Или „Never Grow Up“ – Карибски портокалов ликьор, кордиал ягода и лавандула, тоник и захарен памук. Тази напитка носи усещане за безгрижие, сладка, ароматна и създадена да превърне вечерта в забавление. Любимите класики също получават нов прочит – емблематичният „Ozone“ с джин и лавандула вече се поднася с фин акцент на цитрус, а „The 29th“ съчетава маракуя и шампанско по начин, който превръща всяка глътка в празник. Всяка напитка е малко пътешествие – от аромата до вкуса и текстурата, която остава на небцето.

В петък барът предлага бягство от ежедневието с брънч над облаците. Място за бизнес среща, работна сесия или старт на уикенда, където коктейл и кафе се сервират с гледка към целия град. Събота и неделя брънч менюто и сезонните предложения могат да превърнат сутринта в истинско изживяване. От подредбата на чиниите до фините вкусове се създава усещането за лукс, спокойствие и изисканост, които превръщат брънча в спомен за сетивата.

Една вечер в Ozone може да започне с коктейл на терасата, да продължи с авторски специалитети и да завърши с танци и приятелски разговори над светлините на града.

За резервации и повече информация посетете ozoneskybar.bg или ни последвайте в социалните мрежи: Instagram - @оzone.skybar и Facebook: @Ozone Skybar & Longe, за да откриете всички събития, тематични партита и сезонни изкушения.