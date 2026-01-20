Бруклин Бекъм обвинява родителите си, че искат да разрушат брака му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бруклин Пелц Бекъм, синът на Дейвид и Виктория Бекъм, обвини родителите си, че се опитват да „разрушат" брака му, предаде АФП, цитирана от БТА. Той заяви, че изключва всякаква възможност за помирение с тях.

В дълго съобщение, публикувано в социалните мрежи, 26-годишният Бруклин разказа подробно как според него родителите му се опитват да саботират връзката с жена му Никола Пелц Бекъм. Двамата са женени от 2022 г.

„Родителите ми се опитват неуморно да разрушат връзката ми още преди сватбата и това не спира", написа той в съобщение, адресирано до над 16-те му милиона последователи в Инстаграм.

„Не се поддавам на контрол, за първи път в живота си се защитавам", продължи той. „Не искам да се помиря със семейството си", пише още Бруклин Пелц Бекъм.

Той е син на бившия капитан на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория, моден дизайнер и бивша поп звезда.

Бруклин се изявява като модел и през 2022 г. се ожени за Никола Пелц, американска актриса и дъщеря на милиардера Нелсън Пелц и бившия модел Клаудия Хефнър Пелц.

Според Бекъм-младши родителите му, откакто се е запознал с Никола, никога не са преставали да се държат подло с нея.

„Майка ми отмени поръчката на роклята за Никола в последния момент, въпреки че тя беше много ентусиазирана от идеята да носи нейно творение", написа той. По думите му Пелц била принудена да си търси нова роля спешно.

Бруклин също така твърди, че родителите му са проявили „липса на уважение" към съпругата му и тя не е била поканена на 50-годишния юбилей на баща му през май миналата година.

„Семейството ми придава по-голямо значение на публичната реклама и спонсорствата, отколкото на всичко друго. Марката „Бекъм" е на първо място", добави синът, цитиран от АФП.

Представителите на Дейвид и Виктория Бекъм не отговориха веднага на запитване, отправено от АФП за коментар по повод изявленията на сина им.