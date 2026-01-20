Аштън Къчър: "Гучи" ме уволни, защото бях твърде дебел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аштън Къчър твърди, че по време на кариерата си като модел е бил уволнен от "Гучи" заради наднормено тегло, пише Page Six.

„И се появих, отлетях за Италия за ревюто и той ме облече в нещо като розови чорапогащи Speedo", каза бившият актьор от „Шоуто на 70-те" пред изданието, отбелязвайки, че по това време е тежал „точно" 80 кг.

„Форд каза нещо от сорта на: „Той е твърде дебел." И тогава ме уволниха", спомня си той.

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка.

„Сега се смея с него за това, а той казва: „Беше твърде дебел." Аз пък му казах: „Пич, аз тежах 80 килограма! За какво говориш?" – засмя се Къчър, пише Вести.бг.