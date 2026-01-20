"Прислужницата" надмина "Аватар 3" по зрителски интерес в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-голям зрителски интерес в киносалоните у нас е предизвикал трилърът по романа на Фрида Макфадън „Прислужницата", сочат обобщени данни за изминалия уикенд, цитирани от БТА.

Историята за две жени, които в даден момент разменят местата си като партньори на деспотичен мъж, е привлякла 255 593 зрители, а за трите си седмици на екран е донесла 475 643 евро приходи.

След като цял месец водеше класацията, „Аватар: Огън и пепел" отстъпи на второ място. Третата, почти 200-минутна част от сагата вече е гледана от също 255 593 души, а постъпленията за пет седмици достигат 2 143 656 евро.

Третата позиция заема една от новите премиери – „Върховният Марти". Филмът за легендарния състезател по тенис на маса Марти Райзман, чието действие се развива през 50-те години на ХХ век, е привлякъл 5986 зрители и е реализирал 46 136 евро приходи.

На четвърто място остава анимационният хит „Зоотрополис 2", който вече втори месец е сред най-гледаните заглавия. Приключенията на лисицата и заека в животинския мегаполис са проследени от 208 062 зрители, а приходите възлизат на 1 467 132 евро.

Пета е българската драма „Един грам живот". Вече два месеца и половина филмът за сложните отношения между наркозависими и техните родители се задържа в топ 10, като до момента е събрал 162 175 зрители и 1 051 362 евро от билети.

Шестата позиция е за продължението „Гренландия: Миграция". Пътят на оцелелите след удара на кометата Кларк от острова към континентална Европа е проследен от 15 211 души, а за десет дни филмът е спечелил 111 012 евро.

Седмо място заема втората премиера от миналия уикенд – „28 години по-късно: Храм от кости", заснета паралелно с третата част от поредицата на Дани Бойл. Хорърът, изпълнен с насилие и напрежение, е гледан от 3382 зрители и има 26 267 евро приходи.

Осма в класацията е българската комедия „Почивката 2", която се приближава към втория си месец по екраните. Сюжетът, смесващ герои от „Светът на Ванката" с морски купон и ракия, е привлякъл 154 015 зрители и е донесъл 1 029 735 евро.

На девето място е анимацията „Спондж Боб: Търсят се квадратни гащи". Приключението с Летящия холандец в морските дълбини е гледано от 37 953 души, а за месец приходите достигат 248 278 евро.

Десетата позиция заема „Чарли Суперкучето". Историята за куче със свръхсили, изправено срещу зловеща котка, заплашваща човечеството, е привлякла 5898 зрители и е реализирала 248 278 евро за двете си седмици на екран.

Извън челната десетка остава още една премиера – „Чужденецът" по романа на Албер Камю. Филмът за Мьорсо и живота му в Алжир, включително прожекциите на „Синелибри", е събрал 5932 зрители и 33 479 евро. Документалният „Не съм лош човек", посветен на участник в потушаването на Пражката пролет през 1968 г., е гледан от 212 души и е донесъл 617 евро.

През изминалия студен уикенд в киносалоните са влезли общо 59 237 зрители, докато по същото време на миналата година броят им е бил 51 182.