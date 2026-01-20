Сара Фъргюсън е "много притеснена" за живота без пари и титли

Сара Фъргюсън е "много притеснена" как и откъде ще си осигурява доходи след поредицата скандали около бившия й съпруг принц Андрю.

След като през септември британският вестник The Mail on Sunday публикува имейл от 2011 г., в който 66-годишната Фъргюсън нарича покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн „върховен приятел", тя беше уволнена от предаванията Loose Women и This Morning по ITV, в които работеше.

Месец по-късно тя и бившият ѝ съпруг Андрю Маунтбатън-Уиндзор (бившият принц Андрю), който бе обвинен в сексуално посегателство от жертвата на Епстийн Вирджиния Джуфре, бяха лишени от титлите си херцог и херцогиня на Йорк и изгонени от кралската резиденция Royal Lodge в имението Уиндзор, припомня RadarOnline.

Това е било истински шок за Фъргюсън, майка на принцеса Беатрис (37) и принцеса Юджини (35).

„За Сара е ужасяващо, че от великолепния кралски начин на живот изведнъж е стигнала до живот, почти като на обикновена селянка. Ситуацията я унижава безкрайно", казва източник на изданието. Според него тя и Андрю не осъзнават колко сериозна грешка е било да поддържат връзка с Епстийн и след това да лъжат за това.

В имейла си от 2011 г. Фъргюсън дори му се извинява, след като публично се е дистанцирала от него няколко седмици по-рано. Нейният говорител обяснява, че писмото е било написано, след като Епстийн я заплашил със съд за клевета.

Андрю, от своя страна, омаловажи отношенията си с педофила. Сега и двамата твърдят, че крал Чарлз III е прекалил, като ги е изгонил от Royal Lodge.

„За Андрю това е отнемане на рождено право. Той твърди, че това е последното нещо, което майка му – покойната кралица Елизабет II – би искала", разказва още източникът.

Фъргюсън вече обмисля да се премести в Португалия, където дъщеря ѝ Юджини и съпругът ѝ Джак Бруксбанк живеят част от времето си във вила на брега на океана.

Всичко това е драматичен контраст с миналото на Сара. Някога обикновено момиче, тя се омъжва за принц Андрю и заживява в лукс в специално построена къща с 12 спални – сватбен подарък от кралица Елизабет II. По онова време тя харчела по 18 000 долара месечно за вино и по 132 000 долара годишно за дрехи. Разполагала е и с цял персонал, който да обслужва всяка нейна прищявка.