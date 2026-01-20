Младоженец на остров Крит пристигна на сватбата си с катафалка (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Безпрецедентна сцена се разигра в събота (17.01) в Ираклион, Крит, когато мъж избра да отиде на църква, за да се ожени с катафалка. Младоженецът, за когото се твърди, че има връзка с погребалния бизнес пристигна пред храма в украсена катафалка под звуците на силна музика.

Вместо тъга, пристигането му предизвика бурни аплодисменти и смях сред гостите. Видеоклиповете от събитието бързо се превърнаха в тема в гръцките медии.

Във видеоклип, публикуван в TikTok, младоженецът излиза от черна катафалка, облечен в традиционно облекло, държейки букет цветя.

На остров Крит сватбите са известни със своята пищност, но този младоженец вдигна летвата на ексцентричност, показвайки, че дори към „края" (символизиран от катафалката) може да се подходи с радост за новото начало.