ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен вицешампион с България влезе в идеалния о...

Времето София -1° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22128632 www.24chasa.bg

Младоженец на остров Крит пристигна на сватбата си с катафалка (Видео)

Бойка Атанасова, Атина

3368
Катафалката, украсена за сватбата Кадър: ТикТок/mpikos1988

Безпрецедентна сцена се разигра в събота (17.01) в Ираклион, Крит, когато мъж избра да отиде на църква, за да се ожени с катафалка. Младоженецът, за когото се твърди, че има връзка с погребалния бизнес пристигна пред храма в украсена катафалка под звуците на силна музика.

Вместо тъга, пристигането му предизвика бурни аплодисменти и смях сред гостите. Видеоклиповете от събитието бързо се превърнаха в тема в гръцките медии.

Във видеоклип, публикуван в TikTok, младоженецът излиза от черна катафалка, облечен в традиционно облекло, държейки букет цветя.

На остров Крит сватбите са известни със своята пищност, но този младоженец вдигна летвата на ексцентричност, показвайки, че дори към „края" (символизиран от катафалката) може да се подходи с радост за новото начало.

Катафалката, украсена за сватбата Кадър: ТикТок/mpikos1988
@mpikos1988

♬ πρωτότυπος ήχος - Στελιος Παμπρης

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини