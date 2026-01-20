Българският павилион на Венецианското биенале замислен като щаб на изследователска лаборатория

Българският павилион на Венецианското биенале тази година е замислен като щаб на фиктивна изследователска лаборатория. Разделен е в една времева рамка, която ще се състои от минало, настояще и бъдеще.

Това обясни кураторът на проекта „Федерация на минорните практики“ Мартина Йорданова, който спечели конкурса тази година да представи страната ни на 61-ото издание на Венецианското биенале за изкуство.

Автори на проекта са Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева. Той бе избран от 7-членно жури с председател д-р Светлана Куюмджиева сред общо 23 кандидатури.

„Федерация на минорните практики" е замислен като спекулативна изследователска лаборатория, която разглежда форми на съвместност, грижа и политическо въображение в контекста на съвременните глобални кризи. Павилионът е структуриран около времеви пластове – минало, настояще и бъдеще – и включва четири филмови произведения, които засягат теми като идентичност, дезинформация, екология, индустриално наследство и връзката между човека и природата", обясни кураторът Мартина Йорданова.

По повод заглавието на проекта тя поясни, че „федерация" е организация, съюз, в който отделните елементи припознават някаква относителна автономност пред лицето на една централна организация, което репликира начина на работа на екипа.

Този екип работи за първи път заедно. Четирите художнички нямат обща практика, аз не съм работила с повечето от тях, уточни Йорданова. Тя отбеляза, че думата „минорни" в заглавието има отношение към централната тема на Венецианското биенале - „6 минорни тоналности".

„Идеята на този павилион е да създадем едно живо пространство, което пулсира, което реагира на тези елементи от живота, които ни заобикалят и през интерактивната й среда да включим и публиката, която да участва в тези процеси и да има възможност да взема решения в тази федеративна структура", обясни още кураторът на проекта.

В проекта ще има и още един елемент - през компютърна, геймифицирана зона ще бъдат интегрирани елементите от филмите и темите, за които те говорят, с която от друга страна активираме и включваме предстоящата публика, която очакваме на павилиона.

„Последният елемент е огледален портал, който дава възможност на посетителите и зрителите да огледат и видят себе си в него. Там ще има една инсталирана звукова среда, която ще произлиза от кураторската концепция и речниковия състав на изложбата. Това ще бъде като някакъв допълнителен елемент, който ще обвързва цялата ни практика заедно и всички онези процеси, понятия, които по някакъв начин са били важни за оформянето и бъдещото реализиране на проекта", каза още Йорданова.

Председателят на журито, което избра проекта за Биеналето, д-р Светлана Куюмджиева уточни, че броят на кандидатстващите проекти тази година е бил най-голям в сравнение с предходните. „Интересът явно нараства с времето", каза тя. По думите й тази година е имало изключително силни кандидатури, много оспорван избор, доста дълги дискусии между членовете на журито.

Куюмджиева отбеляза, че „Федерация на минорните практики" е проект, който е направил впечатление с изключително високо ниво на съдържанието, включено в него, на произведенията, които са селектирани и избрани, и „изключителна сериозна амбиция, заявена от авторките". Тя уточни, че това са нови произведения, които ще бъдат показани за първи път пред публика във Венеция.

„Тук имаме имаме наистина автентична кураторска работа, което беше едно от нещата, които спечелиха журито. Много сериозни проблеми, засегнати в съдържанието и в произведенията, които ще видим във Венеция. Много висок залог, който предполага и привличане на по-широки публики, на международен интерес към самото съдържание. Адекватна реакция на съвремието ни и на проблемите, в които живеем в днешния ден, както и заложени доста елементи в самото експозиционно решение - един хибриден подход, който не се изчерпва само с представяне на видеоинсталации, но и със залагане на интерактивен елемент, и с постоянно ангажиране на публиките", каза д-р Светлана Куюмджиева.

По думите й другите проекти в челната тройка на класирането не отстъпват по качество на победителя. На второ място е проектът „Репетиция" с куратор Весела Ножарова и автор Калин Серапионов. На трето място е Custos с куратор Петер Цанев и автор Симеон Стоилов. Всички подадени предложения са публично достъпни като част от конкурсната процедура.

Страната ни ще участва за 12-и път в престижния арт форум. За втора поредна година българският павилион ще бъде разположен в експозиционното пространство зала „Тициан" (Sala Tiziano) в Centro Culturale Don Orione Artigianelli, в близост до Моста на Академията, съобщиха от министерството на културата.

Венецианското биенале на изкуствата ще се проведе от 9 май до 22 ноември 2026 г. Темата му е „6 минорни тоналности“.