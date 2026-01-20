Миро се жени, а Вики от "Мастило" с първа дъщеричка - кой какво прави през 2016 г.

Новият тренд в социалните мрежи ни връща десет години назад

Миро рус на сватбата си, а Орлин Павлов с дълга коса снима филм. Това си припомниха двамата покрай новия тренд в социалните мрежи - да споделят снимки отпреди 10 години.

Носталгията по 2016 г. завладя фейсбук и инстаграм и все повече хора показват спомените си и отбелязват “2026 е новата 2016”.

Преди 10 години певецът Миро се ожени за своята дългогодишна приятелка Ели на гръцкия остров Корфу. Той сподели няколко кадъра от щастливия момент, когато беше в русия си период. Джеймс Туминиа, Ники Илиев и Орлин Павлов (от ляво на дясно) преди десет години Снимка: Инстаграм

“2016 е много в тренда… It was a very good year (Беше много добра година), пише Орлин Павлов, като качи снимки отпреди 10 години. Почти не се е променил, само тогава е с по-дълга коса за разлика от сега. През 2016 г. снима филма “Нокаут” със Саня Борисова, Джеймс Туминиа, Башар Рахал и Диана Любенова. Лентата е режисирана от Ники Илиев, който също е на една от снимките. Иван с жена си Ирина и Андрей с Емануела преди десет години Снимка: Инстаграм

Преди 10 години се омъжи и певицата Вики Терзийска от група “Мастило”. Тогава стана и майка за първи път. “След много години в центъра на София се преместих в любимото ми Кокаляне. Година, пълна с щастие”, пише певицата в социалните мрежи и споделя кадри от важните моменти. Продуцентите Иван Арнаудов и Андрей Христов пък пуснаха снимки с жените си - Ирина Тенчева и Емануела Толева.