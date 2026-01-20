Дейвид Бекъм за обвиненията на сина си: Децата трябва да имат право на грешки

Дейвид Бекъм коментира напрежението в семейството си с най-големия му син Бруклин, като заяви, че децата трябва да имат право на грешки, пише сп. People.

По време на свoe участие във финансовото предаване по CNBC Squawk Box на 20 януари, 50-годишният Дейвид коментира социалните медии и психичното здраве след изявлението на Бруклин от предишния ден. Той заяви, че децата му „са правили грешки".

„Винаги съм говорил за социалните мрежи и тяхната сила. За доброто и за лошото. Говорихме за това какво е достъпно за децата ни в тях в днешно време, това може да бъде опасно", разказа Бекъм и добави че за него е важно децата му да използват социалните мрежи правилно.

"Аз съм успял да използвам моята платформа и последователи за UNICEF. И това се оказа най-големият инструмент да накарам хората да се замислят какво се случва по света с децата", заяви той.

„Децата правят грешки, но им е позволено да грешат. Това е начинът, по който се учат. Това е, което се опитвам да им предам", каза още футболистът.

Коментарите на Дейвид идват след като Бруклин обвини баща си и майка си Виктория, че се опитват да саботират връзката със съпругата му Никола Пелц Бекъм и че разпространяват „безброй лъжи".

В серия емоционални постове в инстаграм Бруклин твърди, че родителите му се опитват съсипят връзката му с Никола в името на публичността и поставят „публичното промотиране и рекламни сделки над всичко останало". Сред другите обвинения е, че родителите му се опитали да го „подкупят" да „подпише правата" върху името си преди сватбата му с Никола и че Виктория поела сватбения му танц с Никола и „танцувала неподходящо" с него.

"Връзката между Бруклин и родителите му определено не е безвъзвратно разрушена", твърди източник на списанието.

„Те го обичат и винаги са там за него. Просто са наранени и разочаровани, че той вече не участва в семейния живот", казва още източникът.