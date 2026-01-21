ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството в Гренландия подготвя населението з...

За 30-ия юбилей на “София Филм Фест” две ленти с награди от Кан

Два филма, спечелили награди в Кан, ще имат премиера на 30-ото юбилейно издание на “София Филм Фест” през март. Едната лента е “Звукът от падането” на германската сценаристка и режисьорка Маша Шилински, която получи един от най-авторитетните призове - наградата на журито в Кан. Вторият филм, който ще бъде показан у нас по време на феста, е “Млади майки” (на снимката) на братята Жан-Пиер и Люк Дарден. В Кан той получи приза за сценарий.

