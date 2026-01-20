Ръсел Бранд се яви пред британски съд по нови обвинения в сексуално посегателство

Британският актьор и комик Ръсел Бранд се яви пред съд в Лондон чрез видеовръзка, обвинен в нови сексуални престъпления, които според твърденията са били извършени срещу две жени преди близо две десетилетия, съобщиха Ройтерс и БТА.

Бранд - някога едно от най-разпознаваемите лица по британската телевизия и бивш съпруг на американската поп певица Кейти Пери, се яви пред Уестминстърския магистратски съд, по обвинения в изнасилване на една жена и сексуално посегателство над втора жена през 2009 г.

Адвокатът на 50-годишния Ръсел Бранд Иън Уинтър съобщи, че актьорът се е явил дистанционно пред съда в Лондон от Флорида, САЩ, за кратко изслушване.

Бранд продължава да отрича да е имал сексуални контакти без взаимно съгласие, откакто срещу него за първи път бяха отправени обвиненията през 2023 г. Миналата година той беше обвинен в две изнасилвания, едно непристойно посегателство и две сексуални посегателства срещу четири жени в периода между 1999 и 2005 г.

През май Бранд пледира невинен по тези пет обвинения. Той трябва да се яви през юни пред Кралския съд на Съдърк, където следващия месец ще има изслушване по новите обвинения.

След като срещу него бяха повдигнати първоначалните обвинения, Ръсел Бранд каза, че в младостта си е бил "глупак и сексуален маниак", но "никога не е бил изнасилвач".

В началото на века Бранд беше едно от най-разпознаваемите лица на малкия екран във Великобритания, известен със своя екстравагантен стил и външен вид. Актьорът и комик работеше за Би Би Си и участваше в редица филми, преди да се ожени за Кейти Пери през 2010 г. Двамата се разведоха 14 месеца по-късно.

През последните няколко години Ръсел Бранд изчезна от мейнстрийм културата и се появяваше предимно в своя интернет канал, където изразяваше мнението си за политиката в САЩ и свободата на словото.