Бруно Марс изпревари Тейлър Суифт в класацията на „Билборд“

Песента на Бруно Марс I Just Might се изкачва на върха на класацията за сингъл Хот 100 на списание „Билборд“, съобщи сайтът на изданието. Изпълнението е десетото на първо място в кариерата на Марс и първото, което достига върха при дебюта си.

Бруно Марс се нарежда на десето място по брой хитове в историята на Хот 100 от създаването на класацията през август 1958 година. Той е четвъртият солов артист с десет или повече хита под номер едно заедно с Дрейк, Майкъл Джексън и Стиви Уондър.

Издадена на 9 януари от „Атлантик Рекърдс“, I Just Might има 23,5 милиона стриймвания и се е продала в 13 000 броя в САЩ през първата си седмица (до 15 януари).

The Fate of Ophelia на Тейлър Суифт пада на второто място, след като 10 седмици оглавяваше класацията за сингли, информира БТА.

Песента „Голдън“ на групата „Хънтрикс“ задържа третото място в Хот 100, след като беше осем седмици на върха от миналия август.

Оливия Дийн с Man I Need отново е на четвърта позиция, а парчето Ordinary на Алекс Уорън, който доминираше в продължение на осем седмици от май миналата година, пада от второ на пето място.

Парчето Choosin’ Texas на Елън Лангли пада от пета на шеста позиция, но води в класацията Hot Country Songs за осма седмица.

Джо Кири с End of Beginning е надолу с едно място и заема седмата позиция. Парчето Back to Friends на американския изпълнител Sombr стои стабилно на осмото място, а Folded на Келани пада с две места до деветата позиция. Opalite на Тейлър Суифт оформя челната десетка, след като бе достигнала до второто място.