НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

Видео с абсурдно конфузна ситуация разкрива защо разривът в семейство Бекъм продължава с пълна сила

Всички опити на Бруклин, Никола и Дейвид Бекъм да изглеждат като едно семейство сякаш са блокирани от Виктория. СКРИЙНШОТ: ИНСТАГРАМ

На фона на разрива в семейство Бекъм в инстаграм се появи видео от 2023 г., което разкрива част от причините за "ледниковата епоха" в отношения между Дейвид и Виктория и сина им Бруклин, женен за милиардерската наследница Никола Пелц.

Кадрите са заснети по време на премиерата на документалния филм на Netflix „ Бекъм" в Лондон през октомври 2023 г.

Във видеото 50-годишният Дейвид стои в единия край на червения килим, съпругата му Виктория е до него и тя видимо игнорира опитите на Бруклин и Никола да се присъединят към тях, да попаднат в кадър и да изглеждат като сплотено семейство. 

Само преди ден Бруклин съобщи в социалните мрежи, че не иска да се помирява с родителите си, припомняйки огорчението си от това как майка му е съсипала първия му танц с Никола, оставяйки я в сълзи. Както и че в последния момент е отказала да подготви сватбената й рокля. 

Виктория искала той да е за нея.

"Тя танцуваше много неподходящо върху мен пред всички. Никога през целия си живот не съм се чувствал по-неудобно или унижено," обяснява Бруклин.

Преди ден баща му Дейвид отбеляза, че "децата имат правото на своите грешки". 

