Любовта не винаги се нуждае от думи. Понякога ѝ е достатъчна приглушена светлина, тиха музика, красиво поднесена чиния и усещането, че светът навън е спрял за малко. Вечери като тази не се случват често - те се избират.

На 14 февруари ресторант OXBO отваря вратите си за една вечер, посветена на любовта във всичките ѝ нюанси - нежна, зряла, споделена, истинска. Вечер, създадена не като събитие, а като преживяване, което остава дълго след последнатанота и последната глътка вино.

Още с първата чаша просеко и финия амюзбуш, вечерта започва да разказва своята история - спокойна, елегантна и искрена. История, в която няма място за излишна показност, а само за истинско присъствие.

Тристепенното меню за Свети Валентин следва същата философия – елегантно, балансирано и създадено да се споделя бавно. Прясната бурата с конфи чери домати и деликатен дресинг от доматено консоме подготвя небцето за основното ястие - патешко магре, съчетано с кадифено велуте от целина, тиквени кнедли и сос от боровинки и портвайн. За любителите на вегетарианската кухня, тимбалът от доматена полента с печен патладжан, маслиново суго и маринован шалот предлага същото внимание към вкуса и детайла. Финалът е поетичен и запомнящ се - мус от роза с шамфъстък, ягодово кули и лек флорален акцент, който оставя нежно усещане и завършва вечерта с усмивка.

През цялото време пространството е обгърнатоотживо музикално изпълнение на цигулка – музика, която не доминира, а допълва. Тя се вплита в разговорите, в погледите, в моментите на тишина между двама души. Всяка двойка ще получи и малък романтичен подарък – дискретен жест, който напомня, че тази вечер е създадена с мисъл за детайла и за спомена, който остава след нея.

Свети Валентин в OXBO е за онези, които вярват, че любовта не се показва, а се усеща. За двойки, които ценят качественото време заедно. За хора, които знаят, че най-красивите моменти са онези, в които няма нищо излишно.

Любовта има свой ритъм. И на този Свети Валентин той ще звучи в OXBO. Защото понякога най-ценният подарък е една добре прекарана вечер – споделена, запомняща се и истинска.

Ресторант OXBO е място, в което модерната интерпретация на сезонната кухня среща спокойната елегантност на градския ресторант. Част от Hilton Sofia, OXBO се намира в сърцето на столицата, в непосредствена близост до Южен парк и Моста на влюбените. OXBO е място както за специални поводи, така и за онези вечери, които се превръщат в традиция.Ресторантът съчетава спокойствието на зеленото пространство с елегантността на градската среда и носи усещане за комфорт, което те кара да се връщаш отново и отново.

14 февруари | 19:00 ч.

75 € / 146,69 лв. на човек

За резервации: +359 2 933 5062

Имейл: [email protected]