Тази събота, 24 януари, софийската клубна сцена посреща едно от знаковите имена в Afro House музиката – Claudia León. Тя се налага на международната сцена със стил, който обединява електронния ритъм с латино елементи и идва в България след участия в клубове като Pacha и Space of Sound.

За Claudia сетовете не са просто музикален фон, а „ритуал“, който търси връзката между съвременното звучене и кубинските ѝ корени. Гостуването на León е част от новата концепция на Bedroom Club. След две десетилетия история, клубът представя променена визия, залагаща на бутиков интериор и нова локация – ул. „Иван Вазов“ 12. Архитектурата на залата е проектирана така, че да скъси дистанцията между DJ пулта и дансинга, поставяйки артиста и звука в центъра на вечерта. Ефектните LED екрани допълват всеки такт, а светлините танцуват в ритъма на хаус сетовете .

Последно, но не и по важност, е забележителният line up от артисти, които доминират в Afro House клубната сцена. Всеки месец в Bedroom ще има специални събтия с гост DJ от чужбина. Divolly & Markward, Mr ID, Hvmza и Rbor са само част от имената, които ще се изявят зад пулта на клуба през 2026 г.