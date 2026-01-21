Община Пазарджик ще връчи Националната литературна награда „Райко Алексиев"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с връчването на Националната литературна награда „Райко Алексиев", Община Пазарджик обявява конкурс между творците от Пазарджишка област. Конкурсът се провежда за девети път и има за цел да насърчи съвременните прояви на хумора и сатирата в литературата и изобразителното изкуство и да отдаде почит на творческото наследство на Райко Алексиев. Това обявиха от местната община.

Ще бъдат присъдени три награди в следните категории:

- Хумористична поезия – епиграма, басня или стихотворение (до 2 страници за всеки жанр);

- Хумористична проза – миниатюра, фейлетон или къс разказ (до 3 страници за всеки жанр);

- Карикатура – до 3 карикатури.

Условие за участие е представените творби да не са публикувани преди обявяването на конкурса. Литературните произведения следва да бъдат предоставени в два печатни екземпляра, а карикатурите – в оригинал или ксерокопие, а крайният срок за подаване на творбите е 16 февруари 2026 г.

Адрес за изпращане и предаване на конкурсните материали:

4400 гр. Пазарджик

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев"

ул. „Любен Боянов" № 3

(за Националната литературна награда „Райко Алексиев")

Община Пазарджик кани всички талантливи творци от региона да се включат в конкурса и да станат част от съвременното продължение на българската хумористично-сатирична традиция.