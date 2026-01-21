Дъщерята на Томи Лий Джоунс е била бременна в третия месец, преди да я открият мъртва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дъщерята на Томи Лий Джоунс Виктория е била бременна в третия месеца, преди да я открият мъртва в хотел в Сан Франциско, пише "Дейли Мейл".

Според съдебни документи, 32-годишната Виктория е била бременна през октомври, когато е била изправена пред обвинения за публично пиянство и съпротива срещу полицейски служител в окръг Санта Круз.

„Адвокатът е информиран и смята, че г-ца Джоунс е бременна", се казва в документите. Смъртен акт, с който изданието се е сдобило, също показва, че тя е била бременна през последната година, но не е уточнено колко скоро преди смъртта ѝ.

Тя е пледирала „невинна" по обвиненията. Съдебните документи показват, че е била отворена към „възможно приемане на условия за отклоняване".

Уебсайтът на прокуратурата в Сан Франциско обяснява, че подобни програми свързват „допустими обвиняеми с лечение, заетост, целеви програми и съдебен надзор, за да се адресират основните причини за престъпното поведение и да бъдат отклонени от традиционния наказателен подход".

„Той не е същият в момента. „Томи е съсипан. За един корав мъж, който обикновено винаги държи нещата под контрол, загубата на дете явно го е ударила като тон тухли", казва източник за състоянието на Томи Лий след смъртта на дъщеря му пред изданието.

Виктория Джоунс е открита в безсъзнание на 14-ия етаж на луксозния хотел Fairmont в Сан Франциско в ранните часове на Нова година от друг гост.

Той я е помислил за пияна и е уведомил персонала. Тя е починала около 3:14 ч. сутринта на 1 януари.

Официална причина за смъртта все още не е обявена, но се съобщава за предполагаема свръхдоза на фона на история с предполагаема употреба на кокаин и алкохол.

Виктория е родена през 1991 г. и прави екранния си дебют на 11-годишна възраст с кратка поява във филма на баща си „Мъже в черно II" (2002).

Въпреки че като възрастна се оттегля от актьорството, Виктория понякога придружава баща си на червения килим.