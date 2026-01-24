Знакови личности от 80-те години в изложбата “Разговор с вас”

Те са от личния архив на Божана Димитрова - фоторазказ за свободата на словото и цензурата

“Разговор с вас” се завръща - този път с изложба, която включва седем фотоплатна, уловили работата на знакови личности в началото на 80-те. Те напомнят за най-важните теми на журналистиката от всяка епоха, нейната независимост, свободата на словото, преодоляването на цензурата.

Кадрите в изложбата показват работата на Димитрова със знакови личности в радиоефира. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Името на изложбата “Разговор с вас” съвсем естествено препраща към емблематичното предаване на БНР, което в продължение на десетилетия всеки петък приковава пред радиоефира милиони слушатели. Фотоплатната всъщност са плакати от личния архив на Божана Димитрова, която е сред създателите и водещите на предаването “Разговор с вас”. А за повод на експозицията може да се приеме и годишнината на Българското национално радио, което на 25 януари става на 91 г., и рожденият ден на самата Димитрова, който е на 22 февруари.

“Това е малко необичайна, странна изложба, седем големи фототабла ни връщат времето с 4 десетилетия, красноречив фоторазказ по темите, актуални и днес - свободата на словото, цензурата, независимата журналистика”, повтаря и Божана Димитрова.

Снимките са част от

инициатива на тогавашната

структура “Българска

фотография”

Тогава се провежда конгрес на журналистите и в центъра на обсъжданията са цензурата, свободното слово. За това говори от трибуната и Божана Димитрова, като изтъква и предимствата на радиото, в което е убедена и днес - то ползва силен кодов език, разбираем от хората.

Това изказване буди много разговори в кулоарите, запечатани и от фотообектива. Снимките са уловили диалози със знакови хора като Стефан Продев и Марко Семов, които ще бъдат част от изложбата на Димитрова. “Видимо още тогава журналистическата съвест е чувствителна към важните ценности, за които говорим и сега.” Божана и до днес е убедена, че с предимствата на радиоезика - с полуусмивка, с кратка пауза, хората безпогрешно оценяват позицията и съвестта на журналиста пред микрофона.

В изложбата ѝ може да бъдат видени снимки от култовото Десето студио на Българското национално радио от началото на предаването ѝ “Разговор с вас”, репортажни моменти с журналиста Иван Обретенов - по-късно генерален директор на БНР, от юбилейна среща на хилядния колектив на “Кремиковци” в НДК.

В началото на 70-те години по идея на големите журналисти Боян Трайков, Владимир Костов, Иво Гарвалов “Хоризонт” въвежда големи промени - пред открит микрофон застават вече не традиционните говорители, а журналисти.

Така се ражда и първото блоково предаване “Разговор с вас”. Негови първи водещи са Божана Димитрова и Веселин Димитров, Еди Емирян и Дора Христова.

Разговорът продължава

близо четвърт век с почти

3 млн. аудитория

Каква е отговорността да говориш пред такава публика? “Беше огромно задължение. Сплав на искрена и актуална журналистика и персонално поднесената музика. В тези 4 часа всеки петък в обектива беше най-важното от деня - проблемите, които вълнуват, безпокоят, беше добре намерена радиоформа”, казва Димитрова.

Откриването на изложбата “Разговор с вас” ще бъде на 27 януари, вторник, от 18 ч в Клуба на фоторепортера.