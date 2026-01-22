Накъде с децата през уикенда (24 и 25 януари)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ето няколко идеи къде да заведете децата този уикенд.

24 януари, 10,30 ч

Национален археологически музей

"Игрите и играчките в древността"

С какви играчки са си играели децата през Праисторията и Античността? И с какви игри са се развличали малчуганите в Египет, Гърция и Рим? Служителите на Археологическия музей ще се опитат да отговорят на всички тези въпроси, показвайки интересни карти, снимки, предмети и предоставяйки възможност на малките музейни посетители да поиграят на игрите, с които човечеството се забавлява, откакто свят светува.

Събитието е с предварително записване.

24 януари, 11 ч

Младежки театър

"Емил от Льонеберя"

Тихо и мирно утро настъпва в село Льонеберя - чуруликане, нежни слънчеви лъчи, ранен мирис на топла супаЕ "Емиле!" - силен вик нарушава спокойствието!

Ах, този Емил - най-големият пакостник в цяла Льонеберя, та дори в целия свят! Белите му нямат край. Как ли ще ни изненада този път? Каква ли е поредната му измислица? Какво ли ще направи Емил в зимна нощ на отчаяние? Дали зад палавия му поглед не се крие много повече от един малък пакостник? Впуснете се в поредното пакостливо приключение на всеизвестния Емил от Льонеберя.

Билети на касата на театъра или онлайн.

25 януари, 10,30 ч

Музикален театър

"Зайченцето бяло"

Мюзикълът е вдъхновен от едноименната популярна детска песничка "Зайченцето бяло", написана от Леда Милева и Петър Ступел, с която са израснали поколения български деца. Затова спектакълът е адресиран не само към най-малките зрители, но и към техните родители, баби и дядовци.

Билети на касата на театъра или онлайн.

25 януари, 11,30 ч

Театър "Сълза и смях"

"Приключение в търсене на въображението"

Магическа буря въвлича пет непознати деца във вечната битка между Доброто и Злото. Неочаквани предизвикателства срещат тийнейджърите с техните слабости, страхове, но и със силните им страни. От решенията им зависи как ще продължи да съществува светът - ще може ли да се зарежда от неизчерпаемата сила на Въображението, или ще бъде подчинен от Злото.

Билети на касата на театъра или онлайн.