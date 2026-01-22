Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата

В свят, обсебен от перфектност, филтри и демонстративен успех, „Неперфектните“ е умишлен контрапункт. Новият подкаст на „24 часа“ и MILA.bg, с водещ Мила Иванова, търси хората зад образите – онези, които се съмняват, страхуват, бъркат и продължават.

В първия епизод режисьорът Димитър Коцев – Шошо говори без поза за сянката на баща си Константин Коцев, за загубата на майка си, за страха от успеха и простата истина, че най-тежките драми често започват от едно: да скриеш „дефекта“.

Ако искате разговор, който хем боде, хем разоръжава, този епизод е точно от онези, които започваш за фон и изведнъж спираш да си миеш чиниите.