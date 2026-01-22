Любо Нейков влезе в Народния с “вкусна” роля - ерген, обещал на майка си, че ще се жени

Режисьор на "Различният" е Стефан Спасов - ководещият на "Минута е много"

Като заклет ерген ще излезе любимият актьор Любо Нейков за първи път на сцената на Народния театър “Иван Вазов”. Ролята му е “много вкусна”, а спектакълът, който вече репетира - атрактивен и забавен, както той сам ги описва пред “24 часа”.

Кой да предположи, че за дългата му и много успешна кариера досега той не е играл на най-голямата ни сцена. Но ето, че е дошъл моментът. Спектакълът се казва “Различният” и е по пиесата на руския писател и драматург Алексей Слаповски.

Поканата да участва в пиесата идва от режисьора Стефан Спасов. Двамата с Любо Нейков отдавна обсъждали текста колко е интересен. “Много е любопитен за игра, както и за младите хора, за по-опитните и за възрастните, които са преминали през деветте кръга на ада в любовта. Ще бъде интересен за зрителите, гарантирам”, казва Любо Нейков.

Ролята му е на мъж, който преди 12 години е обещал на майка си да се жени. “С Вяра Табакова сме работили и преди заедно, много се харесваме взаимно. Лошото е, че тя ще играе моя майка. Но много си пасваме”, казва актьорът. А останалите роли са поверени на Гергана Змийчарова, Илияна Коджабашева и Антония Кундакова.

Героят на Любо Нейков разглежда брачните обяви и попада на необичайно интригуващо предложение:

Млада, красива, заможна жена

търси грозен и беден мъж,

за да го направи щастлив. И той решава да се запознае с нея, може би защото вече няма много шансове. Вяра Табакова ще изиграе майката на Любо Нейков в спектакъла

Всъщност жената от обявата винаги се е интересувала само от собственото си удоволствие, затова някой я е посъветвал да направи поне едно добро дело за друг човек.

“И започва историята за превръщането в Наполеон на един инвалид, останал в тила на фронта на любовта. Красавицата обиква чудовище, а то вместо да се превърне в принц, наистина става истинско чудовище - нагло, придирчиво и взискателно. Защото щастието, както се досещат героят и зрителите, е много голямо изпитание за един слаб човек”, така руският писател и драматург Алексей Слаповски описва пиесата.

Творчеството му е известно у нас и няколко негови пиеси вече са поставяни на българските театрални сцени. Голяма част от текстовете на Алексей Слаповски са трагикомедии, или както той сам ги определя – “комитрагедии”. В тях има комични ситуации и диалози, през които се прокрадват тревожни мисли.

Темите в пиесите му са около проблемите на съвременния човек. Героите му често се стремят към себепознание, искат да разберат кои са, какво се случва с тях и какво става със съвременния свят изобщо.

Според драматурга

театърът трябва да развлича

и да носи радост, да предизвиква

ума и съвестта,

да шокира, поучава и скандализира. Спектакълът трябва да бъде празник, макар че по време на празника се случват скандали и даже убийства.

Така и в постановката “Различният” трудно може да бъде определен жанрът. Има много комедийни елементи, но и храна за размисъл за зрителите. “Учебник за любов” - така го описва Любо Нейков. Премиерата ще бъде през март на сцена “Апостол Карамитев”.

Преводът на пиесата е на Василка Бумбарова, а сценографията и костюмите са дело на Ванина Цандева. Композиторът е Теодосий Спасов, а драматург на постановката е д-р Светлана Панчева. Режисьор на "Различният" е Стефан Спасов - ководещият на "Минута е много"

Това ще бъде трети спектакъл на режисьора Стефан Спасов, който ще се играе през този сезон в Народния театър. Другите две заглавия са “Страх за опитомяване” и “Едни момичета”, където в главната роля влиза Иван Юруков.

Режисьорът става известен на зрителите с участието си в телевизионното предаване на БНТ “Минута е много”, където влиза в ролята на ководещ заедно с Петър Вучков.