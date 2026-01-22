Може ли кънтри певица да се влюби в дресьор на коне

Новата книга на Елси Силвър е част от поредицата ѝ "Роуз Хил", завладяла световните класации

За световноизвестната кънтри певица Скайлър Стоун спокойствието е повече от желано, но трудно постижимо. Тя обаче знае точното място, на което да го открие – звукозаписното студио на Форд Грант в Роуз Хил. Но дори и не подозира, че там ще се запознае с две деца, които ще откраднат сърцето ѝ. Както и привлекателният им баща.

Уестън Белмонт. От него се излъчват мъжественост и самоувереност, които я оставят без дъх. Той флиртува безсрамно със Скайлър, а на нея все повече ѝ харесва. И си представя колко неудържим ще бъде в леглото. Но има и още нещо. Досега никой не я е подкрепял както Уест. Никой не я е карал да се чувства толкова обичана и закриляна. И макар разумът да ѝ казва, че е абсурдно да се обвърже сериозно с дресьор на коне, сърцето ѝ нашепва, че се намира на точното място. Там, където принадлежи и може да бъде себе си.

Славата обаче не спира да я преследва и довежда до грандиозен скандал, който заплашва да ги раздели. В очите на Уест Скайлър вижда изгарящото желание да бъде с нея. Самата тя копнее за това повече от всичко. Но също така знае, че човек невинаги получава това, което иска, особено когато залогът е сърцата на две невинни деца.

Елси Силвър разказва романтичната история в новата си книга “Диви очи” (изд. “Хермес”) - втората след “Дива любов” от серията “Роуз Хил”, завладяла световните класации. Канадската писателка живее близо до Ванкувър със съпруга си, петгодишния им син и трите им кучета. В свободното си време обича да готви, дегустира екзотични храни, пътува и прекарва време със семейството си сред природата.

Тя е бестселъров автор на “Съндей Таймс”, а на българските читатели Елси Силвър е позната с поредиците “Честнът Спрингс” и “Роуз Хил”.

