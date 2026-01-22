Смях от сърце с чаровния детектив Кръстьо, който търси изчезнало бебе

Новини от Долната земя! Дългоочакваното продължение на книгата “Кръстьо частен детектив в Долната земя” вече е в ръцете на заклетите почитатели на историите за Кръстьо. Сигурно познавате приключенията на най-чаровния детектив и неговото лудо пътешествие в Долната земя.

Приключенията му продължават в новата книга “Кръстьо частен детектив. Къде е бебето”, която излиза с логото на издателство “Фют”. Този път Кръстьо се заема да открие изчезналото бебе на цар Минован Първи, известен още като Минаващото човече. Къде е бебето? Дали е отвлечено от дяволчета, или е в пещерата на Ламята? Може би е в гнездото на дивите витри или в замъка на гаргойлите? Кой ще открие наследника на Долната земя – Кръстьо или неговият вечен конкурент Пинчертон?

Юлия Спиридонова е забъркала невероятно комично фентъзи, в което се срещат митологични, фолклорни и съвременни герои. И както самата тя казва: “Понякога трябва хубавичко да объркаш нещата, за да получиш страхотен резултат”.

Илюстрациите и оформлението, дело на Албена Каменова, разгръщат текста и пренасят читателите в забавния долноземски свят. Нарисувани с много чувство за хумор, героите надничат отвсякъде – измежду редовете, от ъгъла на страницата или пък от номерата на главите на книгата. Това помага на днешните деца да се потопят в историята и по-задълбочено да вникнат в текста отвъд простото прочитане на смешната, но и показателна история за добротата, смелостта и приятелството.

И в новата книга ще се забавлявате с премеждията на най-смотания детектив и ще се смеете от сърце! Разгърнете страниците, срещнете се с познати и непознати герои, насладете се на новите им приключения в Долната земя. И очаквайте третата книга от поредицата!

