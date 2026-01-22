ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екипите на три фирми работят по обработката на път...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/ozhivlenie/article/22136633 www.24chasa.bg

Оцветете сами странните картини на художника Кърби Розанес

448

“Цветоморфия” е впечатляващ празник на странния и прекрасен свят на художника Кърби Розанес, където животни и предмети се преобразяват, превръщайки се в картини, изпълнени с поразителни детайли. Представени са и илюстрации, оцветени от изключително талантливи художници. Можете да разгледате техния избор на цветове, техниките им на смесване, които са използвали. В тази книга са събрани любимите картини на Кърби от поредицата му книги за оцветяване “Морфия”.

Всички книги за оцветяване на “Миранда” са с 25% отстъпка до 31 януари в сайта на издателството – www.miranda.bg.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини