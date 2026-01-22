Оцветете сами странните картини на художника Кърби Розанес

“Цветоморфия” е впечатляващ празник на странния и прекрасен свят на художника Кърби Розанес, където животни и предмети се преобразяват, превръщайки се в картини, изпълнени с поразителни детайли. Представени са и илюстрации, оцветени от изключително талантливи художници. Можете да разгледате техния избор на цветове, техниките им на смесване, които са използвали. В тази книга са събрани любимите картини на Кърби от поредицата му книги за оцветяване “Морфия”.

