Давид Перец, Димитър Киров, Казаков с шедьоврите си сред “Големите на ХХ век”

Вежди Рашидов показва 18 художници, върху чието наследство може да се гради бъдещето

Виждате душевността на едни големи майстори. Ценни, редки художници. 18 имена, които са в основата на развитието на българското изобразително изкуство и върху чието наследство може да се гради бъдещето. С тези думи Вежди Рашидов откри “Големите на ХХ век” - сборна изложба живопис и скулптура, в столичната галерия Vejdi.

В модерното артпространство са шедьоврите на Атанас Яранов, Владимир Димитров – Майстора, Вълко Гайдаров, Галин Малакчиев, Генко Генков, Георги Трифонов, Давид Перец, Димитър Казаков, Димитър Киров, Емил Стойчев, Златю Бояджиев, Иван Вукадинов, Иван Кирков, Крум Дамянов, Ненко Балкански, Светлин Русев, Теофан Сокеров и Тома Трифоновски. Тяхното творчество е емблематично за развитието на българската пластична култура през ХХ век. Творбите им са с ярка индивидуалност. Разпознаваеми и експресивни, те носят знака на вечно търсещия дух на своя създател. Акварел на Владимир Димитров-Майстора, който е сред произведенията в изложбата СНИМКА: ГАЛЕРИЯ VEJDI

Големите са онова стъпало, върху което е единствено възможно следващото като градеж, за да може пътят в изкуството за идните поколения да се развива безкрай, какъвто е знакът на безкрайността. Може би затова изкуството е вечно, защото човешката чувствителност е уникална сама по себе си, казва Рашидов за майсторите на четката, които представя.

Изложбата може да бъде разгледана до 7 февруари.

