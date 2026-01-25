Дъщерята на Гарелов дари 30 ценни картини от колекцията му на Софийската градска галерия

30 ценни картини и малки пластики от колекцията на Иван Гарелов вече са част от фонда на Софийската градска художествена галерия. Голямото дарение е от Калина Гарелова, дъщерята на легендарния журналист, а произведенията са все на известни имена - Теофан Сокеров, Греди Асса, Михалис Гарудис, Сули Сеферов, Генко Генков, Вера Недкова, Едмонд Демерджиян, Светлин Русев, Здравко Палазов, Георги Чапкънов, Стоян Цанев, Димитър Казаков, Вежди Рашидов, Андрей Даниел, Петър Чуклев. Има малки пластики от Павел Койчев, Иван Русев, Сейфетин Шекеров и Иван Тотев, както и фотография на Иво Хаджимишев.

Иван Гарелов Снимка: Пламен Кодров

Повечето картини в колекцията на Гарелов са му подарък от приятели. “Много ги ценеше, смяташе, че това е основното му материално и нематериално богатство, защото те са и предмети, но и много повече”, казва Калина Гарелова пред “24 часа”. Решава да ги дари, защото в галерията те ще са достояние за всички и това е добър начин споменът за баща ѝ да остане. Калина Гарелова Снимка: Йордан Симeонов

“Това дарение е много важно за нас, защото влизат много сериозни произведения. Какви имена на какви артисти само има!”, каза Аделина Филева, директор на Софийската градска галерия. Някои от творбите са ранни за авторите, други са от по-интересен период на даден творец и така те допълват колекцията на галерията. “От Греди Асса например имаме немалко картини, но сега ще присъства една ранна негова работа, каквато нямаме. Същото се получава и с Вера Недкова, и с още много художници. Който и да погледнете, всички са важни за нас”, обяснява Филева.

Така в галерията идват и нови произведения на гръцкия художник Михалис Гарудис - голям приятел на Гарелов. Досега там са имали ранни негови работи, както и от по-късните му, получени пак като дарение след негова изложба, подредена малко преди да почине. “Независимо че повечето от тези художници присъстват в колекцията на галерията, новите творби, които получаваме през дарението на Калина Гарелова, по много добър начин допълват тяхното творчество във времето”, обяснява Филева. Творба на Едмонд Демерджиян от колекцията на Гарелов СНИМКА: ЦВЕТАН ИГНАТОВСКИ

Софийската градска галерия винаги е получавала дарения - дали единични, или по-големи, дали от самите автори, или от наследниците. Но такива големи дарения по думите на Филева са рядкост. Обикновено те се правят от самите художници. Така например Лика Янко още приживе била разделила наследството си и дарява на галерията 80 свои творби от различни периоди. По подобен начин са получавани произведения от Румен Скорчев и от Веселин Стайков. Васка Емануилова също приживе дарява юбилейната си изложба и именно върху нея е основан филиалът на галерията, който носи името на прочутата художничка.

“Даренията за нас са нещо изключително важно, особено когато са направени по този начин - със сърце и мисъл. Т.е. този, който ни дарява, не го прави просто да се освободи от творбите. А мисли за колекцията, за бъдещето, за следващите поколения”, казва Аделина Филева.