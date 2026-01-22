D2 (с Дичо) събра хитовете си за 25 г. в двоен винил

Група D2 за първи път пуска плоча, а в нея събира най-големите си хитове от своята дългогодишна история. Всъщност изданието ще е двоен колекционерски винил и е запис на големия концерт, който бандата направи през 2024 г. в зала 1 на НДК по повод своята 25-годишнина.

В двете плочи са включени песни, които са се превърнали в емблематични за D2 и се знаят наизуст от различни поколения. В специалната селекция са парчета като “Ледено момиче”, “100 години”, “Две следи”, “Не мога да спра да те обичам”.

Както вече стана ясно, Дичо се завърна в групата, той участва и в големия концерт в НДК, така че гласът му звучи в много от изпълненията в двата винила. В хитовете участват също Дидо, който доста години бе вокал на бандата, но се оттегли заради проблеми с гласа, както и Радостин Василев, който пък зае неговото място. Добавени са и двете песни с Део - “Това сме ние” и “Диви и щастливи”, както и общото изпълнение на D2 с Мария Илиева - “С теб научих как”. На сцената в зала 1 на НДК към групата се присъедини и Графа за “Колко си красива”, така че и този сингъл влиза в плочите, които са кръстени “D2 - На живо”.