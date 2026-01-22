Заради табу от кралското семейство Хари съди таблоидите едва сега

Принц Хари заяви, че чак сега съди английски таблоиди за незаконно събиране на информация, защото британското кралско семейство му е пречило да го направи, докато е бил част от него. По-малкият син на крал Чарлз III свидетелства по дело срещу “Дейли мейл” във Висшия съд в Лондон. Той и още шестима публични личности съдят най-големия британски вестник за предполагаемите незаконни дейности като хакване на телефони, използване на частни детективи и придобиване на лична информация чрез измама.

Хари каза, че още от 1997 г., когато майка му Даяна умира, има трудни отношения с пресата, но е трябвало да мълчи заради правилото “никога не се оплаквай, никога не обяснявай” на двореца. Чак когато нападките срещу съпругата му Меган станали непоносими, решил, че трябва да напусне кралското семейство и да потърси справедливост.

Той призна, че 14-те статии, за които съди вестника, са го направили страшно параноичен и таблоидите са искали да го подтикнат към употреба на наркотици и повече пиене, за да увеличават тиража си. Хари отхвърли твърдения на адвокати на “Дейли мейл”, че е допускал журналисти в близкото си обкръжение и по този начин лична информация за него е стигала до вестника, а не чрез използване на незаконни средства. Принцът вече спечели дела срещу други два британски вестника за нарушаване на личната неприкосновеност.