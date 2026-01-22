ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

82-годишен мъж загина в катастрофа край Бургас

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

Народна песен влезе в електронно парче и набра 12 млн. гледания

Мария Райчева

4232

Народната песен “Грозданка” влезе в електронно парче и се превърна в истинска сензация в музикалните платформи, набирайки 12 милиона гледания. Идеята фолклорното изпълнение да бъде представено по нов начин е на Кирил Здравков, който се впечатлява от гласа на народната певица Ана-Мария и избира “Грозданка”, защото не е толкова експлоатирана и ще е нещо ново за масовия слушател. Правят и текст на английски, който се пее от Valentina VoX, а към екипа се присъединява и Васил Иванов - The Editor.

Видеоклипът е сниман край Велико Търново. За него Ана-Мария е с народна носия, но по-интересни са обеците, които носи. Те са семейна реликва, подарък от сестрата на Гео Милев Пенка Касабова, която е и голямата любов на големия оперен певец Борис Христов.

