82-годишен мъж загина в катастрофа край Бургас

Джонатан Рой пее в София на 31 януари

Джонатан Рой

Канадската звезда с впечатляващ глас Джонатан Рой се връща в България, за да направи втория си концерт пред нашата публика. В стрийминг платформите песните му имат над 450 милиона гледания, а първото му гостуване у нас предизвика огромен интерес и след по-малко от година той пак ще пее на софийска сцена. Красавецът ще направи специален концерт на 31 януари в зала 3 на НДК, за да бъде почти на ръка разстояние от феновете си.

Концертът му в София е част от европейското му турне, с което представя новия си албум Symphony of Doubts.

Джонатан Рой

