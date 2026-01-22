ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Пенев за първи път в музикален клип – играе лошия във видео на “Молец” (Гледай трейлъра)

Актьорът с перука за клипа на новото парче на “Молец” СНИМКА: ФЕЙСБУК

Един от най-успешните дуети - “Молец”, пусна първия сингъл от новия си албум “Параклис”, а в клипа му участва и актьорът Владимир Пенев.

Той самият вече доказа, че може и да пее, но сега за първи път влиза в музикален видеоклип заради “Там, където”. Ролята му е на лошия, който се опитва да попречи на главния герой да стигне онова, което най-силно желае.

Както самите “Молец” обясняват, това е песен за търсенето, надеждата и пътя към дома. Парчето очертава емоционалната рамка на албума им и задава неговия тон – интимна, светла и дълбоко човешка история за вътрешния път на човека, за желанието да стигне отвъд настоящето си и за неизбежното завръщане към онова, което нарича дом.

Режисьор на клипа е Крис Захариев, с когото “Молец” работят отдавна. “Това е любимата ми песен от албума. За мен е борба с това, че всеки човек иска да стигне някъде отвъд мястото, на което е. Има надежда в нея, има светлина. Разказ за една история на търсене, на отдалечаване и в крайна сметка прибиране вкъщи”, казва той.


Актьорът с перука за клипа на новото парче на “Молец” СНИМКА: ФЕЙСБУК

