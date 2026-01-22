ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

82-годишен мъж загина в катастрофа край Бургас

Диана Добрева поставя “Малката Англия" в Народния театър

Диана Добрева по време на първата репетиция на маса за "Малката Англия" СНИМКА: СТЕФАН ЗДРАВЕСКИ/ НАРОДЕН ТЕАТЪР

Режисьорката Диана Добрева режисира “Малката Англия” в Народния театър “Иван Вазов”. Действието се развива в бурния междувоенен период на Гърция (1930 – 1945) и проследява съдбите на четирима герои на остров Андрос. Сред актьорите, които играят, са младото попълнение в трупата Александра Свиленова, станала известна с филма за Гунди, Ана Пападопулу, Васил Драганов, Веселин Мезеклиев и др.

Диана Добрева по време на първата репетиция на маса за "Малката Англия" СНИМКА: СТЕФАН ЗДРАВЕСКИ/ НАРОДЕН ТЕАТЪР

