Диана Добрева поставя “Малката Англия" в Народния театър

Режисьорката Диана Добрева режисира “Малката Англия” в Народния театър “Иван Вазов”. Действието се развива в бурния междувоенен период на Гърция (1930 – 1945) и проследява съдбите на четирима герои на остров Андрос. Сред актьорите, които играят, са младото попълнение в трупата Александра Свиленова, станала известна с филма за Гунди, Ана Пападопулу, Васил Драганов, Веселин Мезеклиев и др.