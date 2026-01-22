Тейлър Суифт се включи в съдебния спор между Джъстин Балдони и Блейк Лайвли

Най-новият кръг от правната сага между актрисата Блейк Лайвли и режисьора на филма It Ends with Us ("Никога повече") Джъстин Балдони започна. Наскоро стана ясно, че Лайвли е разчитала на своята близка приятелка Тейлър Суифт по време и след продукцията на филма.

Според разсекретени документи, подадени във Федералния съд в Манхатън на 20 януари и получени от Си Ен Ен, Лайвли е споделяла открито с приятели за проблемите, които твърди, че е преживяла на снимачната площадка на филма през 2024 г., в който си партнира с Балдони.

Тя обвинява Балдони в сексуален тормоз и в координиране на план за унищожаване на репутацията ѝ.

В едно от съобщенията, които праща на Суифт, Лайвли нарича Балдони „моят глуповат режисьор".

Година по-късно двете отново си пишат за Балдони, този път преди публикация на „Ню Йорк Таймс", която изважда наяве драмата на снимачната площадка.

„Мисля, че този тип знае, че нещо идва, защото е извадил малката си цигулка", пише Суифт на Лайвли, заедно със скрийншот от публикация на списание People, в която Балдони говори, че е бил сексуално травматизиран в миналото. Суифт сравнява ситуацията между Лайвли и Балдони с „филм на ужасите, за който никой не знае, че се случва".

„Новите разсекретени доказателства показват, че притесненията на г-жа Лайвли и на други са били документирани в реално време още през пролетта на 2023 г. и че те са ги възприемани като сигнали за сексуален тормоз", заяви Сигрид МакКоули, член на юридическия екип на Лайвли.

„Доказателствата също така показват как студио Wayfarer е отказало да разследва, а вместо това е опитало да заглуши г-жа Лайвли и други, които са говорили, чрез ответни действия", добави тя.

„Доказателствата не подкрепят тези твърдения от правна гледна точка. Един обикновен прочит на новоразкритата кореспонденция прави истината пределно ясна. Оставаме уверени в съдебния процес и в това, че имената на всички, свързани с Джъстин Балдони, ще бъдат изчистени", зави в отговор Брайън Фрийдман, адвокат на Балдони и Wayfarer.

След като „Ню Йорк Таймс" публикува статията си по темата, Балдони заведе дело срещу вестника, твърдейки, че материалът е пълен с неточности, изопачавания и пропуски и се основава на самообслужващия се разказ на Лайвли.

В нея има съдържание от жалба до Департамента по граждански права, която по принцип е поверителна, подадена от Лайвли през декември 2024 г., в която тя обвинява Балдони в сексуален тормоз и ответни действия срещу нея.

След това Лайвли заведе дело срещу Балдони. Той отговори с иск за 400 милиона долара срещу Лайвли и нейния съпруг – суперзвездата Райън Рейнолдс, обвинявайки ги в клевета и в това, че са присвоили филма му и се опитват да „унищожат" кариерата му.

Съдията отхвърли исковете на Балдони срещу Лайвли и Рейнолдс, както и срещу „Ню Йорк Таймс", през юни 2025 г.

През декември 2025 г. делото на Лайвли срещу Балдони беше отложено за 9 март за 18 май 2026 г.

Суифт за първи път става част от случая през май 2025 г., когато стана ясно, че тя е била призована, след като в разкритите текстови съобщения по делото на Балдони се е появило името Тейлър.

Балдони е поискал да разпита Суифт под клетва и е настоявал за повече време, за да го направи, но съдия е отхвърлил това искане през септември 2025 г.

Лайвли режисира музикалния клип към песента на Суифт „I Bet You Think About Me ("Обзалагам се, че си мислиш за мен"). Актрисата и съпругът ѝ Рейнолдс често се появяват със Суифт и нейния вече годеник - звездата от NFL Травис Келси.

През ноември 2024 г. Рейнолдс потвърди, че Суифт е кръстница на трите му дъщери с Лайвли – Джеймс, Инез и Бети.

Суифт не е единствената, която се е оплаквала от Балдони, показват новоразсекретените документи.

В тях има и съобщения, за които се твърди, че са от актрисата Джени Слейт, също участваща в „Никога повече". В едно от тях пише: „Това беше наистина отвратителен и смущаващ снимачен процес и не съм единствената, която се чувства така."