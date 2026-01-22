Бургас гледа най-новия филм с Димитър Маринов, а след прожекцията публика и актьор ще си поговорят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още интригуващи ленти ще съберат киноманите в Културния дом на нефтохимика през уикенда

Ексклузивна прожекция на най-новия филм с главна роля на холивудския актьор Димитър Маринов - ROPE TIED ( Завързани ) ще бъде излъчена тази неделя, 25 януари, в Бургас.

Веднага след прожекцията публиката ще може да се докосне до популярния актьор по време на специална творческа среща.

Лентата е част от интригуващ филмов уикенд в Бургас, който ще събера киноманите в Културния дом на нефтохимика.

На 23 януари от 19 часа любителите на рока ще видят най-гледания филм в света на рока - "Историята на LED ZEPELIN".

Той бе показан за първи път на Киномания през ноември миналата година. Документалният филм проследява историята на една от най-легендарните рок групи в историята. Чрез редки архивни кадри, записи от концерти и интервюта, лентата разказва как четирима музиканти с различен опит се обединяват и създават нов, мощен звук, който променя рок музиката завинаги.

На 25 януари от 19, 30 ч. любителите на класическото европейско кино ще гледат "Цветовете на времето" /2025, Франция – Белгия/. Това е история, която не оставя безразличен зрител. Далечни братовчеди наследяват къща и ... откриват скрити съкровища в нея, които ще ги провокират да тръгнат към корените си.

За четиримата главни герои това интроспективно пътуване в родословието ще им позволи да преоткрият този специален момент от края на 19 век, когато се зараждат фотографията и импресионизмът.

Филмовият уикенд продължава и в понеделник, 26.01.,когато от 17 и 30 часа ще бъде показан документалния филм в памет на големия лекар и човек – професор Чирков.

Прожекцията се излъчва в навечерието на рождения му ден –27-ми януари. Филмът „Кой е професор Чирков?" проследява неговия професионален път и разказва за мисията на именития лекар.

За финал на януарската филмова колекция, от 19 часа на 26 януари ще бъде показан испанският филм „ Моята приятелка Ева".

Тя живее със семейството си в Барселона – омъжена от двайсетина години, с две деца тийнейджъри. На прага на 50-ата си годишнина, по време на една командировка до Рим, тя осъзнава, че иска да се влюби отново, преди да е станало „твърде късно".