Обявиха Марго Роби за най-красивата жена в света

Австралийската актриса Марго Роби, известна с ролята си в игралния филм за куклата "Барби", е обявена за най-красивата жена в света в класация на онлайн платформата Ranker.

В Ranker класациите са изградени изцяло на база онлайн гласуване. В нея потребителите в реално време могат да подреждат известни личности – актриси, модели и публични фигури – според личните си предпочитания в различни категории.

Една от най-популярните рубрики в сайта е „Най-красивите жени в света". Позициите в нея не са фиксирани и постоянно се променят в зависимост от броя и активността на гласовете. Именно поради тази динамика Марго Роби често се оказва сред първите. В определени моменти дори оглавява класацията, което поражда твърденията, че е „официално коронясана" за номер едно.

Според текущото подреждане в Ranker Марго Роби е на върха на върха, а непосредствено след нея се нареждат Скарлет Йохансон, Гал Гадот и Ана де Армас.