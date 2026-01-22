Филм с гаджето на Григор получи номинация за "Златна малинка"

Новата версия на „Снежанка" и „Война на световете" получиха най-много номинации за наградите „Златна малинка", които са за най-лошите филми на годината. Сред номинираните е и лентата "Фонтанът на младостта" , в който участва и приятелката на Григор Димитров - Ейса Гонзалес. Номинираната не е Ейса, а главната актриса Натали Портман, която иначе е носителка на "Оскар".

"Снежанка" и "Война на световете" имат най-много номинации - по шест. В актьорските категории The Weeknd е номиниран за най-лош актьор за ролята си в „Hurry Up Tomorrow", който общо събра пет номинации. Певецът се конкурира с Дейв Батиста („In the Lost Lands"), Ice Cube („Война на световете"), Скот Истууд („Alarum") и Джаред Лето („Tron)

Церемонията за 46-ите награди „Златна малинка" е насрочена за 14 март, ден преди тази за връчването на отличията „Оскар", отбелязва Ройтерс.

„Снежанка" на студиото „Дисни", римейк от 2025 г. на анимационната класика от 1937 г., получи номинации за най-лош филм, както и за най-лош римейк, режисьор и сценарий. В продукцията Рейчъл Зиглър играе Снежанка, а Гал Гадот е в ролята на злата кралица. Седемте компютърно генерирани джуджета са номинирани за най-лоши поддържащи актьори и екранна комбинация.

Научнофантастичният филм от 2025 г. „Война на световете", с участието на рапъра Айс Кюб и актрисата Ева Лонгория, базиран на романа на Хърбърт Уелс от 1898 г., също получи шест номинации, включително за най-лош филм, актьори, римейк, режисьор, сценарий и екранна комбинация.

Сред другите номинирани са психологическият трилър Hurry Up Tomorrow, научнофантастичният филм „Стар Трек: Секция 31" и продукцията на Нетфликс „Роботизираният щат" с участието Мили Боби Браун.

Антинаградите „Златна малинка" са учредени през 1980 г. като антипод на холивудския награден сезон. Номинираните и победителите се избират от около 1100 членове на едноименната фондация от САЩ, от която са част филмови критици и експерти, както и представители на около две дузини страни, които се регистрират онлайн, уточнява Ройтерс.